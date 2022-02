Hawkstone International im kostenlosen Livestream

Das letzte Vorsaisonrennen des Jahres 2022 im Hawkstone Park wird am Sonntag per kostenlosem Livestream übertragen. Mit dabei sind Henry Jacobi (Honda), Ben Watson (Kawasaki) und einige andere WM-Protagonisten.

Das Hawkstone International ist für die WM-Teams eine letzte Standortbestimmung vor dem WM-Saisonauftakt in einer Woche in Matterley Basin. Zwar sind die absoluten Top-Favoriten in England aus unterschiedlichen Gründen nicht am Start, aber die deutschen Fans dürfen sich auf den Einsatz von Henry Jacobi (Honda) freuen. Mit Ben Watson (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Yamaha) sind in England zwei hochkarätige Werksfahrer dabei.

In der MX2 ist das Feld beinahe auf WM-Level, denn es deutet sich schon heute an, dass es die beiden Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk dem Franzosen Tom Vialle (KTM) in diesem Jahr auf seinem Weg zum Titel nicht leicht machen werden.

Der Veranstalter bietet von allen Rennen eine kostenlose Live-Übertragung an. Ab 9 Uhr Ortszeit (10 Uhr MEZ) werden die Trainings-Sessions übertragen. Ab Mittag folgen die internationalen Rennen der MX1, MX2 und 125ccm-Klasse.

