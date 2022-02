Matterley: Zeitplan für den WM-Auftakt

Nach der wetterbedingten Absage letzte Woche beginnt am kommenden Wochenende in Matterley Basin die Motocross-WM 2022 mit den Qualifikationsläufen am Samstag.

Am kommenden Wochenende beginnt in Matterley Basin die Motocross WM 2022. Nach den Unwettern der letzten Woche ist dies der zweite Versuch. Auch in dieser Woche war es in England ziemlich kalt. Nachts näherten sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt. Immerhin soll es weder am Samstag noch am Sonntag regnen, aber die Tageshöchsttemperaturen werden trotzdem nur im einstelligen Bereich bleiben. Ab und zu soll sich sogar die Sonne zeigen.

Die Ausgangssituation in der WM ist in diesem Jahr etwas speziell, da zwei Top-Favoriten nicht am Start sind: Red Bull KTM Werksfahrer und Titelverteidiger Jeffrey Herlings und Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre werden mehrere WM-Rennen aussitzen müssen. Dazu ist jetzt auch noch Pauls Jonass gekommen, der Anfang der Woche eine Sehnenscheiden-OP hatte.

HRC-Werksfahrer Tim Gajser ist aber fit und geht somit als großer Favorit in die neue Saison. Gespannt sein darf man auf den amtierenden MX2-Champion Maxime Renaux, dessen Pace beim Vorsaisonrennen in Lacapelle beeindruckte. Mit Ruben Fernandez (Honda) steht ein weiterer MXGP-Rookie am Start, der bereits Ende letzten Jahres zeigte, dass ihm die große Maschine liegt.

Mit Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) stehen in der MXGP gleich zwei deutsche Piloten am Start. In der MX2-WM werden sogar 4 Deutsche starten: GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, Jeremy Sydow (KTM), Paul Haberland (Honda) und Noah Ludwig (KTM). In den EMX-Klassen sind ebenfalls jeweils 4 DMSB-Piloten am Start: In der EMX125 haben sich Henry Obenland, Paul Neunzling, Maximilian Werner und John Vogelwaid angemeldet. In der EMXOpen werden Tim Koch, Max Bülow, Nico Koch und Marnique Appelt starten.

Die Studio-Show mit Paul Malin findet am Freitag 19 Uhr statt. Das Livestreaming erfolgt über das kostenpflichtige Portal MXGP-tv.com.

Zeitplan Matterley Basin MXGP-TV*

Freitag, 25.02.2022

19:00 – Studio Show mit Paul Malin

Samstag, 26.02.2022

14:40 - EMXOPEN Lauf 1

15:25 - EMX125 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 27.02.2022

09:40 – EMXOPEN, Lauf 2

11:25 – EMX125 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr