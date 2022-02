Red Bull KTM: Boisramé als Ersatz für Herlings

Im Vorjahr stand Mathys Boisramé noch in den Diensten des Kawasaki-MX2-Teams F&H

Der Franzose Mathys Boisramé wurde bei Red Bull KTM Factory Racing als Ersatzfahrer für den verletzten MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings nominiert.

KTM hat reagiert und hat für den Beginn der neuen Motocross-WM Saison, die am Sonntag in Matterley Basin startet, den Franzosen Mathys Boisramé (23) als Ersatz auf der 450er-Werks-KTM von Jeffrey Herlings (27) nominiert. Herlings fällt noch für mehrere Wochen aus.

Boisramé war 2018 EMX-250-Champion, er sammelte bereits im Finish der Saison 2021 450er-Erfahrung, damals fuhr er bei Kawasaki das Bike an der Seite von Romain Febvre für den verletzten Ivo Monticelli. Dem Franzosen wurde bei Kawasaki trotz solider Leistungen für 2022 der Brite Ben Watson vorgezogen.

Bei KTM soll Boisramé zumindest die Grand Prix von Matterley Basin und Mantua bestreiten. Red Bull-KTM-Teammanager Joel Smets: «Durch die Verschiebung des Auftaktes in Matterley hatten wir ein wenig mehr Zeit, um mit Mathys ein paar Tests zu machen. Das hat uns klar gemacht, dass wir ihn schon für den Auftakt aufbieten können.»

Smets weiß: «Jeffrey ist einzigartig, klar! Es ist unmöglich, einen Fahrer wie ihn zu finden. Aber wir schätzen Mathys’ Speed und seine Entschlossenheit. Er hat schon gezeigt, dass er auf Top-Niveau stark fahren kann. Es ist für ihn eine Chance und für uns sind es wertvolle Kilometer auf der Strecke.»

Aufmerksame Leser wissen: Zuletzt gab es auch Gerüchte um ein mögliches Comeback von Tony Cairoli (37). In dieser Causa ist es in den letzten Tagen aber wieder ruhig geworden. KTM-Rennboss Pit Beirer erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com humorvoll: «Tony ist ein guter Mann und Matterley ist in Großbritannien.»