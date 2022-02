Kimi Räikkönen (Kawasaki): Fototermin mit Ferrari

Formel 1-Pensionist und Publikumsliebling Kimi Räikkönen hat bei einem Fototermin seines Kawasaki-MXGP-Motocross-Werksteams einen schillernden Auftritt hingelegt.

Der finnische Ex-Formel-1-Star Kimi Räikkönen betreibt seit 2012 ein professionell geführtes Motocross-WM-Team. Die Truppe war viele Jahre mit Husqvarna verbunden. Nach Ende dieser Kooperation nach der Saison 2021 ergab sich für Räikkönens Ice-One-Truppe eine Kooperation mit Kawasaki, wo ein neuer Partner gesucht wurde.

In dieser Woche gab es ein offizielles Fotoshooting bei Ice One. Mit dabei war diesmal auch Räikkönen höchstpersönlich. Der Finne nahm bei den Fotos mit Aufstellung. Besonders dabei: Im Hintergrund wurde einer der ehemaligen Formel 1-Ferraris von Räikkönen drapiert.

Räikkönen, der 2021 seine letzte Formel 1-WM-Saison beim Team Alfa Romeo bestritten hat, lebt privat seit viele Jahren am Zürich See. Die Geschicke des MXGP-Teams an der Rennstrecke und von der neuen Teamzentrale in Belgien aus lenkt Manager Antti Pyrhönen, der selbst lange Zeit ein Motocross-WM-Fahrer war.

Am Wochenende startet die neue Motocross-WM-Saison mit einer Woche Verspätung im britischen Matterley Basin. Die Kawasaki-Werks-Truppe wird dort in der MXGP-Klasse nur mit Lokalmatador Ben Watson (24) vertreten sein.

Der französische Kawasaki-Teamleader und Vize-Weltmeister Romain Febvre (30) wird wegen seiner Beinverletzung wohl nicht vor dem vierten Event in Agueda in Portugal im April fit sein.