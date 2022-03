Nach OP: Liam Everts (KTM) fällt mehrere Wochen aus

Bei seinem Startcrash im Qualifikationsrennen von Matterley Basin zog sich Liam Everts (KTM) einen komplizierten Bruch des linken Mittelfinger zu, der bereits am Montag operiert wurde. Everts fällt für mehrere Wochen aus

Schon im Medical Center von Matterley Basin wurde ein komplizierter Bruch des linken Mittelfingers diagnostiziert. Der Finger war zudem bei dem Startcrash zum Qualifikationsrennen ausgekugelt worden.

«Die Fraktur ist kompliziert», erklärte der enttäuschte Vater von Liam, Stefan Everts, noch vor Ort. Familie Everts reiste noch am Samstag aus England zurück nach Belgien. Am Montag wurde Liam Everts bei Dr .Claes in Herentals (Belgien) untersucht und sofort operiert. Die OP ist gut verlaufen, aber Everts wird jetzt für mehrere Wochen ausfallen und damit einen beträchtlichen Teil der Motocross-WM 2022 verpassen.

Das in Köln ansässige Team DIGA Procross KTM, für das Everts in diesem Jahr fährt, startet in diesem Jahr mit 2 Fahrern in beiden WM-Klassen. In der MXGP-Klasse wurde der Däne Thomas Kjer Olsen für das Team engagiert. Durch den Ausfall von Everts hat DIGA Procross derzeit also keinen MX2-Piloten mehr am Start. Bis letztes Jahr fungierte DIGA Procross als das offizielle GASGAS Werksteam in der MX2-Klasse. GASGAS wechselte aber in diesem Jahr zum Team von Claudio De Carli, der bislang einen Teil des KTM-Werksteams stellte und holte Simon Längenfelder in sein neues Team.