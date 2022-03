DIGA Procross KTM: Jeremy Sydow ersetzt Liam Everts

Jeremy Sydow wird in der MX2-WM vorübergehend für das Team DIGA Procross KTM als Ersatz für den in Matterley Basin verletzten Liam Everts starten. Wie lange Sydow im Team bleiben wird, ist noch ungewiss.

Das in Köln beheimatete Team DIGA Procross startete in die Saison mit Liam Everts (MX2) und Thomas Kjer Olsen (MXGP). Everts stürzte beim Saisonauftakt in Matterley Basin bereits in der ersten Kurve nach dem Start zum MX2-Qualifikationsrennen und zog sich dabei einen komplizierten Bruch des linken Mittelfingers zu. Der Finger war zudem ausgekugelt.

Bereits am Montag wurde er in Belgien bei Dr. Claes erfolgreich operiert. Everts wird aber für mehrere Wochen ausfallen.

«Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Liam Everts, haben wir uns entschieden, einen temporären Ersatz ins Team zu holen», erklärte Team-Manager Justin Amian vor WM-Runde 2 in Mantova am kommenden Wochenende.

Als Ersatzfahrer wurde nun Jeremy Sydow engagiert. Sydow startete bereits 2020 für das Team als GASGAS-Werksfahrer. 2021 wurde aber nach einem verletzungsbedingt schwierigen Jahr sein Werksvertrag nicht verlängert und er wechselte zu Hutten Metaal Yamaha in die EMX250. In diesem Jahr hatte Sydow mit dem Team Raths Motorsports die Chance, wieder in der WM zu starten.

DIGA Procross erhält von KTM teilweise auch Werksunterstützung. Der Motor, den Liam Everts bekam, war das letztjährige Aggregat von Tom Vialle.