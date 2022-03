Tim Gajser (Honda): Ziel mit Schönheitsfehler erreich

Honda-Motocross-Star Tim Gajser spricht über den WM-Auftakt im britischen Matterley Basin und erzählt, warum er nicht ganz zufrieden nach Mantova kommt.

In Abwesenheit von Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) und Vize-Champion Romain Febvre, die beide verletzungsbedingt fehlten, gewann HRC-Honda-Ass Tim Gajser am Wochenende im britischen Matterley Basin den ersten Grand Prix in der MXGP-Klasse der Motocross-WM. Gajser heimste den 29. GP-Sieg seiner Karriere mit einem Laufsieg und einem zweiten Rang ein.

«Es ist großartig, dass ich die Saison mit einer starken Vorstellung beginnen konnte», bekräftigt Gajser. «Ich habe es mir nicht leicht gemacht mit zwei eher schwachen Starts. Aber ich bin mit einigen Überholmanöver auf dem schwierigen Boden dennoch nach vorne gekommen und konnte den ersten Lauf auch gewinnen.»

Der zweite Durchgang verlief ähnlich. Gajser kämpfte sich von P5 gegen die Yamaha-Asse Maxime Renaux und Jeremy Seewer nach vorne. Nach gut 20 Minuten sah der Slowene nach seinem spektakulären Überholmanöver auf der Außenspur gegen den spanischen Red Bull-GasGas-Star Jorge Prado erneut wie der sichere Sieger aus. Dann wurde Gajser jedoch eine Spurrille in einer Schattenpassage zum Verhängnis.

«Leider habe ich in Lauf 2 in Führung liegend ein paar Runden vor Schluss einen kleinen Fehler gemacht», gesteht der 25-Jährige. «Obwohl ich danach wirklich Druck gemacht habe um wieder an die Spitze zu kommen, bin ich mit weniger als einer Sekunde als Zweiter über die Linie gefahren.»

Gajser sieht aber auch die positive Seite des Auftakt-Wochenendes: «Immerhin habe ich den Grand Prix in der Tageswertung gewonnen und führe in der Weltmeisterschaft. Das war auch das Ziel bevor wir in diesen ersten Rennsonntag gegangen sind.»

Am kommenden Sonntag steht auf der sandigen Piste von Mantua der zweite Grand Prix auf dem Programm. Mantua sah im November 2021 das bisher wohl spannendste WM-Finale zwischen Gajser, Herlings und Febvre.

Ergebnis MXGP Matterley Basin:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-1

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-6

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 9-3

6. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 5-7

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 6-8

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 8-10

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 7-12

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-11

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 11-13

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 20-5

14. Henry Jacobi (D), Honda, 13-14

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 14-15

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 15-17

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 16-19

18. Tom Koch (D), KTM, 18-18

19. Jordi Tixier (F), KTM, 22-16

20. Mitchell Evans (AUS), Honda, 17-22

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 19-21

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 21-20

23. Alessandro Lupino (I), Beta, DNF-23

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 47

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 43, (-4)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 40, (-7)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 35, (-12)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 32, (-15)

6. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 30, (-17)

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 28, (-19)

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 24, (-23)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23, (-24)

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 23, (-24)

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 19, (-28)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18, (-29)

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 17, (-30)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 15, (-32)

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 13, (-34)

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10, (-37)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 7, (-40)

18. Tom Koch (D), KTM, 6, (-41)

19. Jordi Tixier (F), KTM, 5, (-42)

20. Mitchell Evans (AUS), Honda, 4

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 2

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 1