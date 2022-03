Ben Watson (Kawasaki): Räikkönen muss Geduld haben

In Mantua: Kimi Räikkönen mit Familie

Der Brite Ben Watson hat als Neuzugang und Solokämpfer im Werksteam von Kawasaki in der Motocross-MXGP-Serie einen schweren Stand.

Der zweite Motocross-Grand Prix der Saison 2022 im italienischen Mantua brachte den zweiten Tagessieg für Honda-HRC-Ass Tim Gajser. Das Event brachte eine Reihe interessanter Zaungäste. Auch der Boss des Ice One Kawasaki Racing Teams, der Ex-F1-Star und Wahl-Schweizer Kimi Räikkonen (42), war in Italien mit seiner Familie als Zuschauer vor Ort.

Bei der Kawasaki-Werkstruppe hat der Brite Ben Watson als Teamneuling und Einzelkämpfer – der französische Vize-Weltmeister Romain Febvre ist nach wie vor verletzt – keinen einfachen Stand. In Mantua fuhr Watson auf die Ränge 16 und 11. In der WM-Tabelle belegt Watson aktuell mit 33 Punkten Rang 12.

Der 25-Jährige bekräftigt aber auch: «Ich habe im Moment Probleme damit, so zu fahren, wie ich es gerne möchte, und diesen echten Kampfgeist in mir zu haben. Das Motorrad funktioniert wirklich gut und jeder im Team gibt 100 Prozent und hält zu mir.»

«Ich war im ersten Rennen vor der ersten Kurve in den Top-5, aber dann war ich zu weit außen und bin in den weichen Sand abgedrängt worden. Im zweiten Rennen bin ich viel besser gefahren mit einigen guten Manövern. Ich habe versucht, all das hinter mir zu lassen. Wir haben einen Fortschritt gemacht, obwohl ich noch immer weit weg bin von dem, wo ich eigentlich dachte zu sein. Aber wir werden es schaffen.»

Übrigens: Im zweiten Rennen überholte Watson drei Runden vor Schluss Henry Jacobi (JM-Honda), der nach seiner Kahnbein-OP wie der Brite noch seine Top-Form sucht.

WM-Stand nach Runde 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 94

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 82, (-12)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 77, (-17)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 74, (-20)

5. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-37)

6. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 57, (-37)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 48, (-46)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 48, (-46)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 43, (-51)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 41, (-53)

11. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 40, (-54)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 33, (-61)

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 32, (-62)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 28, (-66)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 26, (-68)

16. Jordi Tixier (F), KTM, 23, (-71)

17. Mitchell Evans (AUS), Honda, 18, (-76)

18. Alvin Östlund (S), Yamaha, 13, (-81)

19. Tom Koch (D), KTM, 12, (-82)

20. Alessandro Lupino (I), Beta, 11, (-83)