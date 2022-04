Rückschlag für Kawasaki: Jed Beaton fehlt in Kegums

F&H-Kawasaki-Fahrer Jed Beaton muss eine Zwangspause einlegen und verpasst zumindest den Motocross-WM-Lauf in Lettland an diesem Wochenende.

Kawasaki muss in der MXGP-Motocross-WM einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach dem Ausfall von Werksfahrer und Vize-Weltmeister Romain Febvre fehlt beim Grand Prix von Lettland auch MXGP-Rookie Jed Beaton.

Der 23-Jährige aus dem niederländischen F&H-Kawasaki-Team verletzte sich beim Event in Mantua an der linken Schulter. Danach bestritt der Australier unter Schmerzen die nächsten Grand Prix in Argentinien, Águeda und Arco. Nun will man der Schulter jedoch endlich in Ruhe Zeit zur Heilung geben.

Zur Erinnerung: Beaton zeigte beim Auftakt im britischen Matterley Basin hervorragenden Speed und beendete den Grand Prix in der Tageswertung auf P6. Trotz der Verletzung von Mantua hielt sich der Aussie zuletzt stets im Bereich der Top-10 auf, gesundheitlich war aber keine Besserung zu erkennen.

«Es ist frustrierend, aber wir haben gemeinsam mit dem Team diese Entscheidung getroffen», erklärte Beaton. «Wir wollen die Lage weiter untersuchen und dann zurückkommen, wenn wir jene Resultate wieder erreichen können, die wir uns vorgenommen haben.»

Beaton weiter: «Es ist eine bittere Pille, die ich jetzt schlucken muss, aber ich freue mich auf mein Comeback und will wieder so stark zurückkommen wie beim Saisonauftakt.»