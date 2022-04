Kegums: Jorge Prado (GASGAS) startet von Pole

Tim Gajser will den Anschluss an Pauls Jonas halten und reißt die Streckenbegrenzung mit

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado das Qualifikationsrennen zum 6. Lauf der Motocross-WM im lettischen Kegums. Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich auf P10.

MXGP-Qualifikationsrennen zum 6. Lauf der Motocross-WM im lettischen Kegums: Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado seine erste Pole-Position in dieser Saison. Prado zog den Holeshot, kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden. «Es ist speziell im Sand von Vorteil, einen guten Startplatz zu haben», erklärte Prado nach dem Rennen. «Ich habe in den ersten Runden versucht, einen kleinen Vorsprung herauszufahren, um danach das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren. Die Strecke war schwierig, aber es hat Spaß gemacht, wieder an der Spitze zu fahren.»

WM-Leader Tim Gajser (Honda) startete auf P4 ins Rennen, wirkte aber in Kegums insgesamt etwas neben der Spur: Der Slowene kam zweimal komplett von der Strecke ab und riss später einen Tuffblock der Streckenbegrenzung mit. Gajser gab sich schließlich mit P3 hinter dem gut aufgelegten Lokalmatador Pauls Jonass (Husqvarna) zufrieden.

Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich der Top-6 ins Rennen und lieferte sich Zweikämpfe mit Maxime Renaux (Yamaha) und Ruben Fernandez (Honda), die beide zuvor gestürzt waren. Der Thüringer qualifizierte sich auf P10 für die Wertungsläufe. Tom Koch (KTM) stand wegen einer im Training zugezogenen Fußverletzung nicht am Start.

MXGP-Veteran Tanel Leok aus Estland startet in Kegums mit einer Wildcard und beendete das Rennen auf Rang 21.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Kegums:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Jordi Tixier (F), KTM

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Henry Jacobi (D), Honda

11. Mitchell Evans (AUS), Honda

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Alvin Östlund (S), Yamaha

17. Ben Watson (GB), Kawasaki

18. Miro Sihvonen (FIN), Honda

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM

20. Ivo Monticelli (I), Honda

21. Tanel Leok (EST), Husqvarna

22. Benoit Paturel (F), Honda

23. (DNF) Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

…

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda