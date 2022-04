Zeitplan Kegums: Erste Regenrennen der Saison?

Die Motocross-WM geht im lettischen Kegums in ihre 6. Runde. Die Wetteraussichten sind trüb und für Sonntag ist Regen vorhergesagt. In der MXGP wird Tom Koch (KTM) fehlen, in der MX2 starten gleich 2 deutsche Werksfahrer

Die Wetteraussichten für den 6. Lauf der Motocross-WM im lettischen Kegums sind wechselhaft bewölkt: Am Samstag ist eine Regenwahrscheinlichkeit von 50% vorhergesagt und am Sonntag soll es nach derzeitigen Prognosen zu 100% regnen. Die Temperaturen werden kühl bei Tageshöchstwerten von 16 Grad am Samstag und 11 Grad am Sonntag sein. Die bekannte Strecke in Kegums hat eine sandige Oberfläche mit einem harten Untergrund.

In Kegums wird sich in der MXGP-Klasse mit Henry Jacobi (Honda) diesmal nur ein deutscher WM-Starter der Konkurrenz stellen. Tom Koch (KTM), der bisher eine gute WM-Saison hatte, musste leider seinen Einsatz in Lettland kurzfristig absagen, nachdem er sich eine Fußverletzung im Training zugezogen hatte. «Ich bin nicht zu 100% fit», erklärte Koch. «Aber ich hoffe, dass ich schnell wieder zurück aufs Bike springen und dort anknüpfen kann, wo ich aufgehört habe.» Auch Jed Beaton (Kawasaki) ist in Kegums wegen seiner in Mantova zugezogenen Schulterverletzung nicht am Start. An der WM-Spitze konnte sich HRC-Werksfahrer Tim Gajser nach seinem Doppelsieg in Arco an der Spitze weiter absetzen und führt nach 5 absolvierten Rennen mit 33 Punkten Vorsprung vor Jorge Prado (GASGAS).

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 236

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 203, (-33)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-52)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 160, (-76)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 141, (-95)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 126, (-110)

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 126, (-110)

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 125, (-111)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 94, (-142)

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-154)

…

17. Henry Jacobi (D), Honda, 59, (-177)

18. Brent van Doninck (B), Yamaha, 47, (-189)

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-195)

In der MX2-Klasse wird Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle nach seinem Doppelsieg in Arco erstmals in dieser Saison mit dem Redplate des WM-Leaders am Start stehen. Simon Längenfelder (GASGAS) rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf Platz 4 und Jeremy Sydow wird in Kegums seinen ersten Einsatz als Husqvarna-Werksfahrer absolvieren. Der Chemnitzer wurde als Ersatzfahrer für den verletzten Roan van de Moosdijk engagiert und rangiert in der Tabelle auf P12.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tom Vialle (F), KTM, 208

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 194, (-14)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 169, (-39)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 154, (-54)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 150, (-58)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 138, (-70)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 136, (-72)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 133, (-75)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 116, (-92)

10. Isak Gifting (S), KTM, 111, (-97)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 96, (-112)

12. Jeremy Sydow (D), KTM, 80, (-128)

13. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 77, (-131)

14. Thibault Benistant (F), Yamaha, 63, (-145)

15. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-153)

…

30. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-201)

Rahmenprogramm EMX125 und EMXOpen

Im Rahmenprogramm der WM-Läufe werden an diesem Wochenende Rennen der EMX125 und EMXOpen ausgetragen. In der EMX125 musste der Niederländer Cas Valk (Fantic) in Trentino die EM-Führung an seinen Markenkollegen Alexis Fueri (Fantic) abgeben. Maximilian Werner (KTM) holte in Trentino 14 Punkte und verbesserte sich auf Platz 18.

In der EMXOpen hat Michael Sandner die Tabellenführung vor José Butron (beide KTM) übernommen.

So können die Rennen in Kegums verfolgt werden:

Livestream & Livetiming:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Latvia MXGP-TV*)

Samstag, 23.04.2022

09:15 - Studio Show mit Paul Malin



13:40 – EMXOpen Lauf 1

14.25 – EMX125 Lauf 1

15:15 - MX2 Qualifying Race

16:00 - MXGP Qualifying Race

Sonntag, 24.04.2022

08:40 - EMXOpen Lauf 2

10.25 – EMX125 Lauf 2

12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr