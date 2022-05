Tim Gajser (HRC) triumphiert in Maggiora, Jacobi P13

Mit einem souveränen und ungefährdeten Doppelsieg gewann WM-Leader Tim Gajser (Honda) den Großen Preis von Italien in Maggiora vor den beiden Yamaha-Werksfahrern Jeremy Seewer und Maxime Renaux.

Erstmals seit seinem Aufstieg in die MXGP holte der britische Kawasaki-Werksfahrer Ben Watson den Holeshot und übernahm in der ersten Runde die Führung vor Jeremy Seewer (Yamaha), Pauls Jonass (Husqvarna) und dem Laufsieger von Moto-1, Tim Gajser (Honda).

Die inzwischen abgetrocknete Strecke bot im zweiten Lauf mehrere Linienoptionen. WM-Leader Tim Gajser kämpfte sich schnell nach vorne und ging in Runde 4 an Jonass vorbei in Führung. Danach kontrollierte der Slowene das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von mehr als 20 Sekunden.

Hinter Gajser ging es aber zwischen Seewer, Jonass und Renaux um die Plätze. Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf gleich zweimal und fiel in der letzten Runde von Rang 5 auf P8 zurück. Maxime Renaux setzte sich gegen Ben Watson durch und wurde hinter seinem Teamkollegen Seewer Dritter.

Jeremy Seewer freute sich über sein erstes Podium in diesem Jahr: «Es ist viel zu lange her, dass ich auf dem Podium war. Endlich geht es wieder aufwärts. Tim [Gajser] fuhr in seiner eigenen Klasse, aber ich weiß, dass ich noch viel Potenzial nach oben habe und wir haben noch viele Rennen vor uns.»

In der WM-Tabelle hat sich einiges geändert: Tim Gajser konnte seinen Vorsprung von 66 Punkten deutlich weiter ausbauen und führt jetzt mit 81 Punkten Vorsprung. Jorge Prado, der in Maggiora wegen einer Schulterluxation nicht am Start stand, fiel von P2 auf Rang 4 zurück.

Henry Jacobi (Honda) zeigte wieder einen seiner Blitzstarts. In der erste Runde lag er auf P5 und fiel zunächst auf Rang 8 zurück. Nach der Hälfte des Rennens profitierte er von Foratos Crash und rückte kurzzeitig auf P7 vor. Danach zog Jeremy van Horebeek (Beta) am Thüringer vorbei und am Ende fiel Jacobi vermutlich nach einem Crash auf P15 zurück. In der Gesamtwertung belegte Jacobi mit einem 11-15-Ergebnis Rang 13. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Jed Beaton rückte Jacobi nun aber in der WM-Tabelle von P16 auf P15 nach vorne. Sein selbstgestecktes Ziel, in der WM die Top-10 zu erreichen, war für Jacobi phasenweise in Reichweite, aber die zählbaren Ergebnisse spiegelten das nicht wieder. Jacobi schaffte es in dieser Saison nur im ersten Lauf von Kegums in die Top-10.

Nächste Woche gastiert die Motocross-WM zu ihrem 8. Lauf im tiefen Sand von Sardinien in Riola Sardo.

Ergebnis Grand-Prix of Italy, Maggiora:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-5

6. Ben Watson (GB), Kawasaki, 10-4

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 5-8

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-9

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 13-6

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-12

11. Brent van Doninck (B), Yamaha, 12-11

12. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 9-14

13. Henry Jacobi (D), Honda, 11-15

14. Jordi Tixier (F), KTM, 17-10

15. Alberto Forato (I), GASGAS, 26-13

…

DNS: Jorge Prado (E), GASGAS

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 7:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 336

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 255, (-81)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 231, (-105)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-116)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 199, (-137)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 194, (-142)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 173, (-163)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 166, (-170)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 149, (-187)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 132, (-204)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 130, (-206)

12. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 128, (-208)

13. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-222)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 105, (-231)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 93, (-243)

16. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-254)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-295)