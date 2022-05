Gajser (HRC) über Maggiora: Überlegene Dominanz

Mit einem ungefährdeten und überlegenen Doppelsieg dominierte WM-Leader Tim Gajser den 7. Lauf der Motocross-WM in Maggiora. Der Slowene hat 6 der 7 Grands-Prix gewonnen und führt jetzt mit 81 Punkten Vorsprung.

Tim Gajser ist in diesem Jahr eine Klasse für sich. Beim 7. WM-Lauf in Maggiora (Italien) gewann er beide Rennen überlegen. Im ersten Lauf startete er im Bereich der Top-3 und konnte den amtierenden MX2-Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) in der 12. Runde von der Spitze verdrängen, musste dafür auf der rutschigen Strecke allerdings mehrere Angriffe starten. «Besonders im ersten Lauf gab es eigentlich nur eine Linie und das Überholen war unter diesen Umständen wirklich schwierig», erklärte der Slowene.

Im zweiten Lauf startete er erneut unter den Top 3, erreichte aber die Führungsposition schneller, nachdem er sich in Runde 3 gegen Ben Watson (Kawasaki) und in Runde 5 gegen Pauls Jonass (Husqvarna) durchgesetzt hatte. Am Ende gewann er den zweiten Lauf mit einem deutlichen Vorsprung von 20 Sekunden vor Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer.

Mit einem weiteren klaren Doppelsieg vor den Augen von HRC-Direktor Tetsuhiro Kuwata konnte er am Ende nur zufrieden sein: «Ich habe zwei gute Starts erwischt und bin in beiden Rennen früh in die Top-3 gefahren. Von da an musste ich nur noch die richtige Zeit und den richtigen Ort für die Überholmanöver finden», erklärte Gajser. «Die Strecke war nach dem Regen nicht einfach zu fahren, aber ich habe es genossen, meine eigenen Linien zu finden und überhaupt macht mir das Fahren im Moment wirklich sehr viel Spaß. Dieser Sieg war wieder ein schöner Moment. Mein Dank gilt dem Team HRC für all die Arbeit am Motorrad. Es sind einfach großartige Menschen, die mir an jedem Rennwochenende zur Seite stehen. Ich freue mich auch über die vielen Fans, die zu diesem Rennen gekommen sind.»



Tim Gajser konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in Maggiora von 66 auf 81 Zähler ausbauen. 6 von 7 Grands-Prix hat er in diesem Jahr hat gewonnen. Von den 14 Läufen in diesem Jahr hat er 10 gewonnen. Das ist eine Bilanz, die man nur mit überlegener Dominanz beschreiben kann.



Schon am kommenden Wochenende gastiert die WM auf Sardinien auf dem Sandkurs von Riola Sardo.



Ergebnis Grand-Prix of Italy, Maggiora:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-2

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-5

6. Ben Watson (GB), Kawasaki, 10-4

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 5-8

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-9

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 13-6

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-12



MXGP WM-Stand nach WM-Runde 7:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 336

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 255, (-81)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 231, (-105)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-116)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 199, (-137)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 194, (-142)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 173, (-163)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 166, (-170)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 149, (-187)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 132, (-204)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 93, (-243)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-295)