Liam Everts (Red Bull-KTM): Sein bestes WM-Ergebnis

Liam Everts sammelte mit der KTM in Maggiora 26 Punkte ein

Stefan Everts und Liam Everts in Maggiora

Der junge Belgier Liam Everts sicherte sich beim schwierigen Grand Prix von Italien in Maggiora mit Rang 4 im ersten Rennen sein bisher bestes Karriereresultat.

Der vielversprechende Liam Everts kam mit der Red Bull-KTM des deutschen Teams DIGA ProCross im ersten Rennen von Maggiora als Vierter ins Ziel. Der Sohn des zehnfachen Motocross-Weltmeisters Stefan Everts (49) und Enkel des vierfachen Motocross-Weltmeisters Harry Everts (70) schaffte somit das beste WM-Ergebnis seiner jungen Karriere. Den Tag beim italienischen Grand Prix beendete somit auf dem achten Gesamtrang.

Der 17-jährige Belgier verpasste die ersten Grand Prix der laufenden Saison wegen eines gebrochenen Fingers inklusive einer komplizierten Operation. Er feierte erst in Arco den Saisonstart. In Kegums brauste der Legenden-Spross als Neunter erstmals in die Top-10.

In Maggiora zündete Everts die nächste Rakete. Mit einem konstanten Rennen fuhr er in Lauf 1 als Vierter über die Ziellinie, obwohl er am Samstag im Quali-Rennen Mühe hatte. «Am Samstag hatte ich noch ziemliche Probleme. Die Strecke war sehr schnell und es gab kaum Unterschiede», analysierte Everts.

Durch den mehrfach einsetzenden Regen bekam die Piste am Sonntag einen völlig neuen Charakter. Everts: «Jetzt war die Strecke langsamer und auch völlig anders zu fahren; so hatte ich auch Glück. Es war nicht meine Saison bisher», gesteht die Nachwuchshoffnung von KTM.

«Wir steigerten uns aber jetzt in den letzten drei Rennen und wollen genau da auch weitermachen», betine Liam.

In Lauf 2 ließ Everts nach einem mittelmäßigen Start auf der Piste mit wenigen Überholmöglichkeiten Rang 13 folgen, was ihm insgesamt 26 WM-Punkte einbrachte. In der WM hat sich Everts mit den Punkten aus Italien auf Platz 16 verbessert.

Ergebnis MX2 Maggiora (Italien):

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

2. Tom Vialle (F), KTM, 5-1

3. Stephen Rubini (F), Honda, 2-6

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-3

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 7-5

7. Isak Gifting (S), KTM, 3-12

8. Liam Everts (B), KTM, 4-13

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 12-7

10. Kay Karssemakers (NL), KTM, 11-9

11. Thibault Benistant (F), Yamaha, 15-8

12. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-16

13. Tom Guyon (F), KTM, 8-24

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 19-11

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 16-14

16. Jakub Teresak (CZ), KTM, 13-17

17. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 24-10

18. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 18-15

19. Valerio Lata (I), KTM, 14-19

20. Samuel Nilsson (E), KTM, 17-23

WM-Stand nach WM-Runde 7:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 291

2. Tom Vialle (F), KTM, 285, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-75)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-80)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 211, (-80)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 199, (-92)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172, (-119)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 169, (-122)

9. Isak Gifting (S), KTM, 165, (-126)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 158, (-133)

ferner:

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-203)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 75, (-216)

16. Liam Everts (B), KTM, 59, (-232)

33. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-284)

39. Maximilian Spies (D), KTM, 2, (-289)