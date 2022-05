Mattia Guadagnini (GASGAS): Startcrash mit der 450er 14.05.2022 - 22:20 Von Johannes Orasche

© Samo Vidic Mattia Guadagnini auf der GASGAS in der 450-ccm-Klasse

Der Italiener Mattia Guadagnini zeigte am Samstag in der ersten Trainingssession im tiefen Sand von Riola Sardo einen starken Einstand in der hart umkämpften MXGP-Motocross-Klasse. Den Quali-Lauf verpatzte er jedoch.