Spektakulär! Calvin Vlaanderen holt ersten Laufsieg

Vlaanderen geht außen an Gajser vorbei in Führung

Mit einer kämpferisch starken Leistung gewann der südafrikanische Polesetter Calvin Vlaanderen (Yamaha) den ersten Lauf im Sand von Sardinien. Henry Jacobi (Honda) startete in den Top-4 und fiel im Rennen auf P13 zurück.

8. Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo: Als Gebben van Venrooy Yamaha Pilot Calvin Vlaanderen am Samstag das Qualifikationsrennen gewann, nahm das noch niemand wirklich ernst. Man ging davon aus, dass sich die Favoriten ihre Energie für das Rennen aufgehoben hatten, denn es war von vorneherein klar, dass das Rennen in der Hitze Sardiniens und dem tiefen Sand schwer werden würde. Nach dem Start zum ersten Lauf, sah auch alles aus wie so häufig in diesem Jahr: WM-Leader Tim Gajser (Honda) übernahm sofort die Führung nachdem er den Holeshot gewonnen hatte. In seinem Schlepptau befand sich Jorge Prado (GASGAS). Die beiden Führenden setzten sich zu Beginn des Rennens gleich ab, während sich Polesetter Vlaanderen nur im Mittelfeld tummelte. 'Business as usual', könnte man meinen.

Bis zur Hälfte des Rennens verlief alles so, wie man es in dieser Saison schon so häufig gesehen hatte. Henry Jacobi fiel nach hervorragendem Start innerhalb von 2 Runden von P4 auf Rang 7 zurück und wurde in der Folge immer weiter durchgereicht. Am Ende kam der Thüringer über P13 nicht hinaus und profitierte dabei noch vom Ausfall von Mitch Evans (Honda).

Genau umgekehrt verlief das Rennen für Maxime Renaux (Yamaha): Der Franzose stürzte schon nach dem Start und rollte das Feld von ganz hinten auf. Der amtierende MX2-Titelträger stürzte danach erneut, zeigte aber eine tolle kämpferische Leistung und erreichte so am Ende noch Platz 6.

Zurück zu Polesetter Vlaanderen: Zu Beginn des ersten Laufs schien er sich noch ein wenig orientieren zu müssen. Doch je länger das Rennen dauerte, desto besser kam er in Fahrt. Nacheinander kämpfte er sich an den Top-Fahrern vorbei, wobei Jeremy Seewer (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS) erheblichen Widerstand leisteten. Nachdem Vlaanderen Prado auf Rang 2 kassiert hatte, schien das Rennen entschieden zu sein, denn Gajser fuhr an der Spitze einsam außer Sicht- und Reichweite. Doch in den letzten 3 Runden drehte der Südafrikaner derart auf, dass er binnen einer Runde die Lücke zum Slowenen schließen konnte und nach dem Ablauf der 30-Minuten Renndistanz tatsächlich die Führung übernahm. Gajser hatte der Pace Vlaanderens zu diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegenzusetzen und Vlaanderen gewann das Rennen sogar noch mit einem Vorsprung von 6,9 Sekunden!

Der Südafrikaner konnte sein Glück im Ziel kaum in Worte fassen, denn er holte in Sardinien den ersten MXGP-Laufsieg seiner Karriere! «Ich sage euch, das ist erst der Anfang. Endlich habe ich ein gutes Rennen zusammengebracht. Ich danke allen meinen Unterstützern, die immer an mich geglaubt haben.»

Vlaanderen machte nach dem Rennen noch einen entspannten Eindruck, während Gajser und die meisten anderen Fahrer von den Strapazen des Rennens gezeichnet waren. Im zweite Lauf wird definitiv die Fitness eine noch wichtigere Rolle spielen.

Nach seinen Problemken am Samstag kam Jeremy Seewer (Yamaha) im ersten Lauf auf P4 ins Ziel. «Gestern habe ich kein Bike-Setup zusammengebracht, aber heute funktioniert es besser», erklärte der Schweizer.

Mattia Guadagnini (GASGAS) kam bei seinem ersten MXGP-WM-Lauf auf Rang 11 ins Ziel. Mitchell Evans rangierte bis Runde 13 auf P5 und fiel am Ende aus.

Ergebnis MXGP Lauf 1 Riola Sardo

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Brian Bogers (NL), Husqvarna

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Brent van Doninck (B), Yamaha

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Alvin Östlund (S), Yamaha

13. Henry Jacobi (D), Honda

14. Alberto Forato (I), GASGAS

15. Jordi Tixier (F), KTM

16. Ruben Fernandez (E), Honda

17. Ben Watson (GB), Kawasaki

18. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

19. Christophe Charlier (F), Yamaha

20. Miro Sihvonen (FIN), Honda

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM

22. Mitchell Evans (AUS), Honda

...

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda