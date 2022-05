Tim Gajser (Honda): Wieder Freude finden

Der slowenische MXGP-Motocross-WM-Leader Tim Gajser spricht über seine Verfassung und die Ziele für den bevorstehenden Grand Prix von Spanien in Xanadu.

Tim Gajser erlebte in Riola Sardo ein hartes Wochenende, der Slowene trat krank an und quälte sich dennoch auf die Ränge 2 und 12. Der Honda-HRC-Werksfahrer blickt nun wieder zuversichtlich auf den kommenden Grand Prix in Arroyomolinos in der Nähe von Madrid.

«Riola Sardo zuletzt war hart. Ich habe mich alles andere als gut gefühlt und dann kamen da noch die schwierigen Bodenverhältnisse sowie die hohen Temperaturen hinzu», erinnerte Gajser an die Tortur von Sardinien.

«Es ging einfach nur darum, zu überleben und durchzukommen. Ich will das aber jetzt hinter mir lassen. Ich will mich jetzt nur auf Spanien konzentrieren und dort versuchen, wieder auf dem Level zu performen, das ich gewöhnt bin.»

Gajser führt die WM-Tabelle mit 79 Punkten Vorsprung auf Yamaha-Werksfahrer und MXGP-Rookie Maxime Renaux an. «In der WM sieht es immer noch gut aus, was enorm positiv ist», bestätigte der Slowene.

«Ich habe mich vor Riola so gut gefühlt und bin auch gut gefahren. Ich habe mich auch bei der Abreise auf jedes Rennwochenende gefreut. Das ist jetzt auch das Ziel für Spanien.»

Ergebnis MXGP Riola Sardo:

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-2

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-6

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 5-5

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-12

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-8

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 16-7

12. Alberto Forato (I), GASGAS, 14-11

13. Alvin Östlund (S), Yamaha, 12-13

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-20 (DNF)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 15-14

16. Henry Jacobi (D), Honda, 13-19

17. Christophe Charlier (F), Yamaha, 19-

18. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-15

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 21-16

20. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-17

21. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 18-21 (DNF)

22. Mitchell Evans (AUS), Honda, 22-22 (DNF)

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 367

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 288, (-79)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 264, (-103)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 260, (-107)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-133)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 213, (-154)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 205, (-162)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-178)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 178, (-189)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 172, (-195)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 149, (-218)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-230)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 118, (-249)

14. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-253)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 103, (-264)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 95, (-272)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 41, (-326)