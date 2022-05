Ben Watson (Kawa): Kein Start, schwere Verbrennungen

Kawasaki-Werksfahrer Ben Watson wird nach einem schweren Sturz im Qualifikationsrennen nicht an der 9. Runde der Motocross-WM in Spanien teilnehmen. Er zog sich schwere Verbrennungen und Prellungen zu.

Der britische Kawasaki-Werksfahrer strauchelte im Qualifikationsrennen in einer Rhythmuspassage, kollidierte mit den Strohballen und einem Werbebanner am Streckenrand. Watson erlitt schwere Blutergüsse und Verbrennungen an den Oberarmen. Heute Morgen konnte er seinen Arm nicht heben und nach einem weiteren Arztbesuch entschloss sich das Team, Watson nicht ins Rennen zu schicken.

Im Laufe der nächsten Woche sind weitere Untersuchungen vorgesehen. Team-Manager Antti Pyrhönen erklärte: «Watson hat ziemlich schwere Verbrennungen und Prellungen an den Oberarmen und hat große Schmerzen. Wir haben nur ein paar Tage bis zum französischen GP am nächsten Wochenende, aber wir werden alles tun, um ihn so schnell wie möglich und so sicher wie möglich wieder in den Wettkampf zu bringen. Aber das Wichtigste ist, dass es ein schwerer Sturz war und wir dankbar sein können, dass er sich nicht noch schwerer verletzt hat.»