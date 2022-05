Arroyomolinos mit Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS)

An diesem Wochenende findet im spanischen Arroyomolinos der 9. Lauf zur Motocross-WM 2022 statt. Die beiden Lokalmatadore Jorge Prado (GASGAS) und Ruben Fernandez (Honda) werden im Zentrum des Geschehens stehen.

Die WM nähert sich allmählich ihrer Halbzeit und ihr 9. Lauf wird an diesem Wochenende im spanischen Arroyomolinos ausgetragen. Die Wetteraussichten sind sonnig bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Im Zentrum des Geschehens werden die Lokalmatadore Jorge Prado (GASGAS) und Ruben Fernandez (Honda) stehen. Beim letzten Rennen in Riola Sardo vor zwei Wochen machten sich bei Prado die Nachwirkungen seiner Schulterluxation noch bemerkbar. In Spanien wird er ganz sicher bis unter die Haarspitzen motiviert sein und das Publikum wird seinen Beitrag dazu abliefern. Erstmals wird Prado auch auf seiner GASGAS auf spanischem Boden starten. Die spanische Marke, die heute zur KTM-Gruppe gehört, ist auf der iberischen Halbinsel fest verwurzelt. Die Tribünen sind aufgebaut und das Spektakel kann beginnen.

Beim letzen Rennen auf Sardinien wurde deutlich, dass die Leistungsdichte der MXGP inzwischen so hoch ist, dass auch ein Top-10-Fahrer ganz oben stehen kann. Calvin Vlaanderen (Yamaha) feierte seine erste Pole und seinen ersten Grand-Prix-Sieg und demonstrierte, dass er mit der Hitze Sardiniens kein Problem hatte. In Spanien wird es auch heiß, aber die Bodenbedingungen werden definitiv anders sein als im Sand der Dünen. Trotzdem ist und bleibt Tim Gajser in diesem Jahr das Maß der Dinge. Der Slowene büßte zuletzt nach gesundheitlichen Problemen nur ein paar Punkte seines Vorsprungs ein, führt die Tabelle aber immer noch komfortabel mit 79 Punkten an und Jeremy Seewer (Yamaha) rangiert auf P3.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 367

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 288, (-79)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 264, (-103)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 260, (-107)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-133)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 213, (-154)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 205, (-162)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-178)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 178, (-189)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 172, (-195)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 149, (-218)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-230)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 118, (-249)

14. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-253)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 103, (-264)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 95, (-272)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 41, (-326)

In der MX2-WM holten sich die beiden Hauptdarsteller der Serie, Jago Geerts (Yamaha) und Tom Vialle (KTM) beim letzten Grand-Prix jeweils einen Laufsieg. An der Tabellenspitze geht es weiterhin eng zu. Nur 6 Punkte trennen die beiden Führenden und der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder rangiert weiterhin auf Tabellenrang 3.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 338

2. Tom Vialle (F), KTM, 332, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 244, (-94)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 244, (-94)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 233, (-105)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-127)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 197, (-141)

8. Isak Gifting (S), KTM, 193, (-145)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 175, (-163)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172, (-166)

...

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-250)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 87, (-251)

16. Liam Everts (B), KTM, 82, (-256)

…

35. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-331)

Im Rahmenprogramm der Weltmeisterschaft wird der 4. Lauf der Damen-WM und der 4. Lauf der EMX125 ausgetragen.

So können die Rennen in Arroyomolinos verfolgt werden:

Livestream & Livetiming:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Spain MXGP-TV*)

Samstag, 28.05.2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

14:40 – WMX Lauf 1

15.25 – EMX125 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 29.05.2022

09:40 - EMX125 Lauf 2

11.35 – WMX Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr