Video: Der heftige Crash von Tim Gajser in Spanien

WM-Leader Tim Gajser (Honda) überstand im Qualifikationsrennen von Arroyomolinos (Spanien) einen heftigen Crash, konnte danach aber zum Glück weiterfahren und beendete das Rennen auf Rang 11.

Schrecksekunde für WM-Leader Tim Gajser in Arroyomolinos: Der Slowene startete im Bereich der Top-5 und rangierte hinter Pauls Jonass (Husqvarna). In der zweiten Runde nahm Jonass die Sprungkombination vor der Tribüne als Doppel-Einfachsprung. Gajser wollte so schnell wie möglich am Letten vorbei und setzte den Sprung als Dreifachkombination an. Schon beim Absprung befand er sich weit rechts auf der Strecke. Während der Flugphase wurde er noch weiter nach rechts abgetrieben und landete komplett neben der Strecke im Flachen. Dort konnte er die Landung nicht mehr abfangen, rutschte mit beiden Rädern weg und ging heftig zu Boden. Zum Glück kam der WM-Leader mit dem Schrecken davon und konnte auf P20 das Rennen fortsetzen. Nach diesem Crash musste sich der Slowene erst einmal sortieren. Er fuhr weiter und fuhr von P21 auf P11 nach vorne.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Arroyomolinos (Spanien)

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Mitchell Evans (AUS), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

10. Alberto Forato (I), GASGAS

11. Tim Gajser (SLO), Honda

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha