Spanien GP: Coldenhoff und Vialle starten von Pole

Der niederländische Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gewann im spanischen Arroyomolinos die zweite Pole-Position der Saison vor Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS). Tim Gajser (Honda) stürzte heftig und fiel weit zurück

Qualifikationsrennen zum 9. Lauf der Motocross-WM im spanischen Arroyomolinos: Die beiden Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff kamen am besten vom Start weg. In Runde 2 bremste Coldenhoff Seewer aus und übernahm die Führung. Der spanische Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) startete vom P4 aus ins Rennen, profitierte von einem Fehler von Pauls Jonass, der seine Husqvarna abwürgte und setzte sich gegen Seewer durch. Prado erreichte Leader Coldenhoff nicht mehr, so dass der Niederländer die zweite Pole der Saison gewinnen konnte. Dritter wurde der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der sich von P6 aus nach vorne kämpfte.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) startete im Bereich der Top-5 und flog in der zweiten Runde mit einem kapitalem Crash von der Strecke. Der Slowene befand sich zu diesem Zeitpunkt direkt hinter Pauls Jonass, der die Sprungkombination vor der Tribüne als Doppel-Einfachsprung nahm. Gajser setzte den Dreifachsprung voll an, wurde aber zu weit nach rechts abgetrieben und landete neben der Strecke im Flachen. Dort konnte er die Landung nicht abfangen, rutschte mit beiden Rädern weg und ging heftig zu Boden. Zum Glück kam der WM-Leader mit dem Schrecken davon und konnte auf P20 das Rennen fortsetzen. Im Rennen fuhr er danach auf P11 nach vorne und betrieb Schadensbegrenzung.

Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich von P13 und qualifizierte sich auf Rang 14 für die Wertungsläufe am Sonntag. Kosak-KTM-Pilot Tom Koch stand in Spanien nicht am Start.

MXGP Qualifikationsrennen Arroyomolinos (Spanien)

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Mitchell Evans (AUS), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

10. Alberto Forato (I), GASGAS

11. Tim Gajser (SLO), Honda

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha

16. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

17. Christophe Charlier (F), Yamaha

18. Alvin Östlund (S), Yamaha

19. Benoit Paturel (F), Honda

20. Jordi Tixier (F), KTM

21. Jorge Zaragoza (E), Honda

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

23. Nicholas Lapucci (I), Fantic

24. Ivo Monticelli (I), Honda

25. Hardi Roosiorg (EST), KTM

26. Miro Sihvonen (FIN), Honda

27. (DNF) Ben Watson (GB), Kawasaki

28. (DNF) Brent van Doninck (B), Yamaha

29. (DNF) Alessandro Lupino (I), Beta

...

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MX2: Tom Vialle startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Pole-Position für die Wertungsläufe am Sonntag. Er gewann das Quali-Race mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden vor WM-Leader Jago Geerts (Yamaha). Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-4 und setzte sich im Rennen gegen Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant durch. Längenfelder wird morgen von P3 aus in die Wertungsläufe am Sonntag gehen.

Guillem Farres, der in Spanien mit einer Wildcard antritt, ging in der Anfangsphase des Rennens heftig per Highriser zu Boden und beendete das Rennen auf P21.

MX2 Qualifying Arroyomolinos (Spanien):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

7. Liam Everts (B), KTM

8. Andrea Adamo (I), GASGAS

9. Isak Gifting (S), KTM

10. Mike Gwerder (CH), KTM

11. Kevin Brumann (CH), Yamaha

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Stephen Rubini (F), Honda

14. Yago Martinez (E), KTM

15. David Braceras (E), KTM

16. Kay Karssemakers (NL), KTM

17. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

18. Jorgen-Matthias Talviku (EST), KTM

19. Petr Polak (CZ), Honda

20. Jakub Teresak (CZ), KTM

21. Guillem Farres (E), KTM

22. Tom Guyon (F), KTM

23. Eric Tomas (E), Yamaha

24. Rick Elzinga (NL), Yamaha

...

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM