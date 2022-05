GASGAS: Warum Mattia Guadagnini jetzt die 450er fährt

Der junge Italiener Mattia Guadagnini wurde im Mai überraschend im GASGAS-Werksteam von der 250er auf die 450er befördert. Pit Beirer schildert die Beweggründe.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS, hat gemeinsam mit seinem Offroad Vice President Robert Jonas vor dem Sardinien-GP beschlossen, den Italiener Mattia Guadagnini in der Weltmeisterschaft von der 250-ccm-MX2 in die 450-ccm-MXGP Klasse zu befördern. Und der GASGAS-Werksfahrer aus dem Stall von Claudio De Carli zog sich dann beim Debüt in der Königsklasse auch recht respektvoll aus der Affäre.

Warum wurde der Klassenwechsel bei dem 20-jährigen rascher vollzogen als erwartet? «Der Bursche ist ein bisschen zu schnell gewachsen», erklärte Pit Beirer auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Mattia ist zwar noch sehr jung, aber bereits sehr groß und muskulös. Wir gaben dann bei den ersten Grand Prix in diesem Jahr gesehen, dass er bei jeden 250er-Start Nachteile hatte. Er ist aber nach einer schlechten Startrunde immer ein Riesenrennen gefahren. Und wir glauben einfach, dass er auf der 450er-GASGAS ein leichteres Leben hat. In dieser Kategorie sind sein Gewicht und seine Größe eher ein Vorteil.»

Die bisherige Erfolgsbilanz von Guadagnini

2018: Platz 2 in der EMX125 ccm

2018: Platz 2 in der 125-ccm-Junioren-WM

2019: Platz 1 in der 125-ccm-Junioren-WM

2019: Europameister in der EMX125

2020: Vize-Europameister in der EMX250

2021: Vierter WM-Rang MX2-WM mit 548 Punkten (3 Laufsiege)

2021: Zehnter WM-Rang MX2-WM mit 172 Punkten

«Wir sehen in Mattia Guadagnini einen zukünftigen 450-ccm-Spitzenfahrer», ergänzte Pit Beirer. «In den ersten sieben Grand Prix hat er sich mit der 250er abgemüht, ohne eine reelle Chance zu haben.»

Ergebnis MXGP Riola Sardo:

1. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-2

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-6

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 5-5

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-12

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 11-8

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 10-9

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 16-7

12. Alberto Forato (I), GASGAS, 14-11

13. Alvin Östlund (S), Yamaha, 12-13

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 7-20 (DNF)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 15-14

16. Henry Jacobi (D), Honda, 13-19

17. Christophe Charlier (F), Yamaha, 19-

18. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-15

19. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 21-16

20. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 20-17

21. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 18-21 (DNF)

22. Mitchell Evans (AUS), Honda, 22-22 (DNF)

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 367

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 288, (-79)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 264, (-103)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 260, (-107)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 234, (-133)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 213, (-154)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 205, (-162)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-178)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 178, (-189)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 172, (-195)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 149, (-218)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-230)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 118, (-249)

14. Mitchell Evans (AUS), Honda, 114, (-253)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 103, (-264)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 95, (-272)

ferner:

20. Tom Koch (D), KTM, 41, (-326)