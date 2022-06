Talkessel: Tim Gajser (HRC) ist Grand-Prix-Sieger

Tim Gajser gewann den Grand-Prix of Germany im Talkessel vor Jeremy Seewer und Jorge Prado

Tom Koch holte in beiden Läufen Punkte

Henry Jacobi am Hang der Nationen

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der slowenische WM-Leader Tim Gajser (Honda) den Großen Preis von Deutschland im Talkessel vor dem Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS). Henry Jacobi wurde Zehnter.

Unter dem Jubel der zahlreichen Schweizer Fans im Talkessel von Teutschenthal zog Jeremy Seewer den Holeshot zum entscheidenden zweiten MXGP-Lauf. In der Anfangsphase entbrannte ein heißes Duell zwischen dem Schweizer und dem slowenischen WM-Leader, doch Seewer fand schnell seinen Rhythmus und kontrollierte das Rennen von der Spitze. «Ich habe lange auf diesen Holeshot gewartet», erklärte Seewer nach dem Rennen. Mit einem 3-1-Ergebnis stand er auf Rang 2 des Grand-Prix-Podiums und rückte in der WM-Tabelle auf Rang 2 vor, da Maxime Renaux nach mehreren Wirbelbrüchen, die er sich im Qualifikationstraining am Samstag zugezogen hatte, nicht zu den Wertungsrennen im Talkessel antreten konnte.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) wurde in diesem zweiten Lauf Zweiter und sicherte sich zugleich den Grand-Prix-Sieg im Talkessel. Seinen Vorsprung in der WM Tabelle konnte er nach 11 Läufen auf 101 Punkte vergrößern. Vor dem Deutschland Grand-Prix führte er mit 73 Punkten vor Renaux.

Dritter auf dem Podium wurde der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado mit einem 7-3-Ergebnis. Gebben van Venrooy Yamaha Pilot Calvin Vlaanderen wurde im zweiten Lauf Vierter und Achter der Tageswertung.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gab im Talkessel auf den Rängen 4 und 7 ein gelungenes Comeback. Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass, der den ersten Lauf auf Rang 2 beendete, stürzte im zweiten Lauf und beendete den Tag auf Gesamtrang 6.

Lokalmatador Henry Jacobi wurde auf den Rängen 9 und 11 Gesamt-Zehnter. Tom Koch (Kosak KTM) beendete den Tag mit einem guten 15. Rang und P17 der Tageswertung. Jacobi rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf P15, Tom Koch auf Rang 21.

Ergebnis Grand-Prix of Germany MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-1

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 7-3

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-7

6. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-13

7. Mitchell Evans (AUS), Honda, 8-6

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 12-4

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 10-8

10. Henry Jacobi (D), Honda, 9-11

11. Jordi Tixier (F), KTM, 11-10

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-19

13. Brent van Doninck (B), Yamaha, 15-12

14. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 14-14

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 28-9

16. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-17

17. Tom Koch (D), KTM, 18-15

18. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 17-16

19. Benoit Paturel (F), Honda, 16-26

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 20-18

…

24. Tim Koch (D), Husqvarna, 24-22

...

27. Nico Koch (D), KTM, 23-25

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Alberto Forato (I), GASGAS

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 11:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 485

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 384, (-101)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 366, (-119)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-120)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 330, (-155)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 304, (-181)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 252, (-233)

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 250, (-235)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 229, (-256)

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 227, (-258)

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 175, (-310)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 174, (-311)

13. Alberto Forato (I), GASGAS, 172, (-313)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 165, (-320)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 154, (-331)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 143, (-342)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 53, (-432)