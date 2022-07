Romain Febvre (Kawasaki) in Loket Komplett dehydriert

Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete in Loket nur zum ersten Lauf und beendete diesen auf Rang 13. Am Start zum zweiten Lauf trat er nicht erneut an. Team Manager Antti Pyrhönen lüftete jetzt das Geheimnis.

Schon am Samstag in Loket fiel auf, dass Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre Probleme hatte. Während er in Indonesien noch um Podiumsplatzierungen fahren konnte, war er in Loket nur noch ein Schatten seiner selbst. Wie so oft, hüten die Werksteams die Probleme der Fahrer wie ein Staatsgeheimnis und erst nach dem Rennen wurde bekannt, dass Febvre schon mit erheblichen gesundheitlichen Problemen nach Loket anreiste.

Nach P13 im ersten MXGP-Lauf trat der Franzose zum zweiten Rennen erst gar nicht an: «Romain fühlte sich schon vor dem Rennen in Loket ein wenig krank», erklärte KRT Team-Manager Antti Pyrhönen. «Trotzdem ist er ist am Samstag gut gefahren. Wir waren für den Sonntag immer noch zuversichtlich, aber dann wurde ihm in der Nacht richtig schlecht im Magen, er konnte nichts bei sich behalten und schlief nur eine Stunde. Wir wissen, dass er ein Kämpfer ist und im ersten Rennen sein Bestes gegeben hat, aber nach zwanzig Minuten war seine ganze Energie weg und er war dehydriert, nachdem er weder essen noch trinken konnte. Deshalb haben wir entschieden, dass er im zweiten Rennen nicht startet.»