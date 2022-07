Pauls Jonass (Husqvarna) fällt verletzt aus

Bei seinem Crash im zweiten Lauf von Loket zog sich der lettische Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass tiefe Schnittwunden am rechten Unterarm zu. Jonass wird am Wochenende nicht in Lommel am Start stehen.

Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass stürzte in der Anfangsphase des zweiten MXGP-Laufs von Loket. Bei seinem Crash in der ersten Runde zog er sich mehrere tiefe Schnittwunden am rechten Arm zu. Jonass wird am kommenden Wochenende in Lommel nicht am Start stehen.

Im ersten Lauf von Loket fuhr er vom 30. Platz in der ersten Runde auf P12 nach vorne. In der ersten Runde des zweiten Laufs stürzte er und riss sich dabei den Unterarm auf. Jonass musste das Rennen mit stark blutenden Schnittwunden am Unterarm aufgeben. Die Ärzte meinten, dass Jonass noch Glück im Unglück hatte, da die Nervenstränge des Unterarms nicht beschädigt wurden.

Die beiden Husqvarna-Werksfahrer rangieren nach 13 Grands-Prix mit 287 Zählern punktgleich auf den Rängen 7 und 8.

Das Team 'Standing Construct' wird zu Saisonende seinen Status als Husqvarna-Werksteam verlieren. Damit ist auch die Zukunft von Pauls Jonass und Brian Bogers ungewiss. Gerüchteweise wird 'Standing Construct' mit Honda in Verbindung gebracht. Die Zukunft des Satellitenteams 'Honda 114 Motorsports' von Livia Lancelot scheint ebenfalls noch ungewiss zu sein. Möglicherweise besetzt das Team 'Standing Construct' künftig diese Lücke. Satellitenteams wie JM Honda oder Gebben van Venrooy Yamaha klagen über die ständig steigenden Kosten der WM-Teilnahme, insbesondere über die Kostenlast durch die Überseerennen. Der Oman-Grand-Prix wurde gestern abgesagt, nachdem im Fahrerlager weiterhin Unzufriedenheit über die Situation herrschte.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 577

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 452, (-125)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 442, (-135)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 410, (-167)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 399, (-178)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 342, (-235)

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 287, (-290)

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 287, (-290)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 268, (-309)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 239, (-338)