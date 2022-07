Vorschau Grand-Prix of Flanders im belgischen Lommel

Im Tiefsand von Lommel findet an diesem Wochenende der Grand-Prix of Flanders statt. In der MX2-WM geht der belgische Lokalmatador Jago Geerts (Yamaha) als WM-Führender ins Rennen.

Nur eine Woche nach dem Hartbodenrennen in Loket geht es in den belgischen Tiefsand nach Lommel. Der 1870 Meter lange Kurs gilt wegen seines tiefen und losen Untergrunds als eine der schwierigsten Strecken der Welt gilt, obwohl die Strecke komplett im Flachen verläuft. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind sommerlich, sonnig bei leichter Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad.

Der Lommel-Grand-Prix ist für die meisten WM-Piloten so etwas wie ein zweites Heimrennen, denn viele der Werksfahrer leben und trainieren in unmittelbarer Umgebung der Strecke. Trotzdem sagen alle Fahrer, dass sich die Strecke während eines Grand-Prix-Wochenendes so stark verändern wird, dass man kaum noch von einem Heimvorteil sprechen kann, nur weil hier regelmäßig unter der Woche trainiert wird.

MXGP-WM-Leader Tim Gajser bringt einen beruhigenden Vorsprung von 125 Punkten mit nach Belgien. Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer aus der Schweiz, der den Grand-Prix von Tschechien gewinnen konnte, wird nach seinem zweiten Grand-Prix-Sieg mit einer Extra-Portion Selbstvertrauen am Start stehen und Maxime Renaux zeigte schon bei seinem Comeback in Loket, dass mit ihm ab sofort wieder zu rechnen ist.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 577

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 452, (-125)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 442, (-135)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 410, (-167)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 399, (-178)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 342, (-235)

MX2 hat neuen WM-Leader:

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts konnte in Loket wieder die WM-Führung übernehmen, aber sein Vorsprung ist mit 8 Punkten knapp. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder stand letzte Woche in Loket erneut am Podium und konnte damit auch seinen dritten Tabellenrang festigen.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 13:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 543

2. Tom Vialle (F), KTM, 535, (-8)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 437, (-106)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 390, (-153)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 358, (-185)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 347, (-196)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 337, (-206)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 302, (-241)

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-270)

10. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-288)

Im Rahmenprogramm des MXGP of Flanders treten die beiden Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 an. Die EMX250 führt Rick Elzinga (Yamaha) an. Der Niederländer Cas Valk (Fantic) führt die EMX125 an. In dieser Klasse will sich auch die Niederländerin Lotte van Drunen (KTM) der männlichen Konkurrenz stellen.

Zeitplan MXGP of Flanders MXGP-TV*)

Samstag, 23.07.2022:

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

15:25 - EMX125 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

17:50 - EMX250 Lauf 1

Sonntag, 24.07.2022:

09:40 - EMX125 Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr