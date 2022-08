Uddevalla: Evans und Geerts starten von Pole

Der australische HRC-Werksfahrer Mitchell Evans startet morgen von der Pole Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis von Schweden. MX2-WM-Leader Jago Geerts gewann das MX2-Qualifying.

Qualifikationsrennen zum 15. Lauf der Motocross-WM im schwedischen Uddevalla: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Start, doch der Schweizer wurde noch in der ersten Runde vom australischen HRC-Werksfahrer Mitch Evans abgefangen. Evans kontrollierte das Rennen danach von der Spitze und qualifizierte sich mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor seinem Teamkollegen und WM-Leader Tim Gajser für die Wertungsläufe am Sonntag. Es war der erste Sieg des Australiers in einem MXGP-WM-Lauf und die erste Pole seiner Karriere.

Dritter wurde der erneut gut aufgelegte Calvin Vlaanderen (Yamaha) vor Romain Febvre (Kawasaki) und Jorge Prado (GASGAS). Jeremy Seewer beendete das Qualifying auf Rang 6.

Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass stürzte in diesem Rennen gleich zweimal und fiel von P6 auf P22 zurück. Jed Beaton stürzte in Runde 4 am Ende der Boxengasse an jener Stelle, wo im MX2-Rennen auch Stephen Rubini schwer stürzte.

Henry Jacobi (Honda) startete im Bereich der Top-10 und fiel auf P15 zurück. Tom Koch (KTM) konnte sich von P26 auf Rang 20 vorarbeiten.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Udevalla

1. Mitchell Evans (AUS), Honda

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Jorge Prado (E), GASGAS

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

8. Maxime Renaux (F), Yamaha

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha

10. Ruben Fernandez (E), Honda

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta

12. Alberto Forato (I), GASGAS

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna

14. Brent van Doninck (B), Yamaha

15. Henry Jacobi (D), Honda

16. Jordi Tixier (F), KTM

17. Ben Watson (GB), Kawasaki

18. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

19. Alvin Östlund (S), Yamaha

20. Tom Koch (D), KTM

21. Danne Karlsson (S), Husqvarna

22. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

23. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

24. Jere Haarvisto (FIN), KTM

25. Benoit Paturel (F), Honda

26. Conrad Mewse (GB), KTM

27. Anton Nordström Graaf (S), Yamaha

28. Ivo Monticelli (I), Honda

29. Hardi Roosiorg (EST), KTM

30. Kevin Brumann (CH), Yamaha

...

34. (DNF) Davy Pootjes (NL), Honda

...

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

MX2: WM-Leader Geerts startet von Pole

MX2-WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) ging als Führender in die erste Runde und kontrollierte das MX2-Qualifikationsrennen von der Spitze. Jan Pancar (KTM) rangierte nach gutem Start 10 der 12 Runden auf P2, wurde aber am Ende noch bis auf Rang 5 durchgereicht, was dennoch das beste Qualifikationsergebnis des Slowenen markierte.

Tom Vialle (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) kämpften sich auf P2 und Rang 3 nach vorne. In der Anfangsphase stürzte Stephen Rubini am Ende der Startgeraden und musste medizinisch versorgt werden. Er tauchte bei hoher Geschwindigkeit mit dem Vorderrad in den losen Untergrund, überschlug sich heftig und wurde am Boden von seinem Bike getroffen. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen Uddevalla (Schweden)

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

5. Jan Pancar (SLO), KTM

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

8. Andrea Adamo (I), GASGAS

9. Thibault Benistant (F), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Kay Karssemakers (NL), KTM

12. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

13. Joel Rizzi (GB), Yamaha

14. Marcel Stauffer (A), KTM

15. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

16. Tom Guyon (F), KTM

17. Filip Olsson (S), Husqvarna

18. Bobby Bruce (GBR), GASGAS

19. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

20. Jacub Teresak (CZ), KTM

21. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki

22. Twan van Essen (NL), Honda

23. (DNF) Stephen Rubini (F), Honda

…

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM