Motocross-Ikone Dave Thorpe: Jetzt in Buchform

Über das Leben und die Karriere des dreifachen britischen 500-ccm-Motocross-Weltmeisters und Publikumslieblings Dave Thorpe erscheint nun eine spannende Biografie.

Dave Thorpe war eine der Motocross-Ikonen in den 1980er-Jahren. Der Brite holte für HRC Honda drei Weltmeistertitel in der damaligen Königsklasse bis 500 ccm – 1985, 1986 und 1989. Er trat damit in Englands in die Fußstapfen von Graham Noyce, der die 500er-WM 1979 gewann. Seit einigen Jahren leitet der 59-Jährige ein Honda-Importeurs-Team in der britischen Meisterschaft, bei dem Tommy Searle als Nummer 1-Fahrer engagiert ist und nationale Erfolge einfährt.

Thorpe ist dazu weiterhin als Honda-Botschafter im Einsatz. Nun ist ein Buch über den einstigen Publikumsliebling erschienen. Der Titel des Werks lautet: «Dave Thorpe – no regrets – well almost». Auf Deutsch bedeutet dies so viel wie: «Dave Thorpe – nichts zu bereuen – zumindest beinahe».

Thorpe hat das Buch selbst aus seiner Sicht geschrieben. Unterstützt wurde er dabei vom britischen Motocross-Kommentator Jack Burnicle. In dem Buch berichtet Thorpe über die Hintergründe seiner erfolgreichen Karriere. Thorpe beleuchtet aber auch private Einzelheiten seines spannenden Lebens.

Thorpe beschreibt in einem Bereich die Duelle mit seinen großen Gegnern der damaligen Ausnahme-Generation wie Georges Jobé u und seinen HRC-Teamkollegen André Malherbe und Eric Geboers.

Der populäre Brite, der auch ein «Dave Thorpe Honda Offroad Centre» betreibt, erzählt außerdem von MX-Assen wie Heinz Kinigadner, Jacky Vimond oder Hakan Carlqvist. Der Brite erklärt zudem, wie seine Leidenschaft für den Motorsport entstanden ist.

Die Thorpe-Biografie wird ab dem 25. August erhältlich sein und kann über die Website www.davethorpe.co.uk bestellt werden.

Übrigens: Dave Thorpe wird auch beim Nationencross der Veteranen am 28. August in Foxhills vor Ort sein. Dort sind dann signierte Bücher zu bekommen.