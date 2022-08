Finnland: Brian Bogers (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Der niederländische Sandspezialist und Lommel-Sieger Brian Bogers (Husqvarna) holte in Finnland seinen zweiten Laufsieg. Henry Jacobi (Honda) beendete den ersten Lauf auf Rang 12, Tom Koch (KTM) verpasste die Punkteränge

16. Lauf zur Motocross-WM im finnischen Hyvinkää: Der französische Polesetter Romain Febvre (Kawasaki) gewann den Start zum ersten Lauf der MX1-Klasse vor dem Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) und Seewers niederländischem Teamkollegen Glenn Coldenhoff. Der slowenische Titelfavorit Tim Gajser (Honda) startete im Bereich der Top-5.

Sandspezialist Bogers setzte sich gleich zu Beginn des Rennens gegen mehrere Kontrahenten durch und erreichte schnell Rang 3. Danach überholte er Seewer innen in einer Linkskehre und machte sich an die Verfolgung von Leader Febvre. Febvre beging aber im tiefen finnischen Sand im Bereich einer Rechtskehre einen Fehler, so dass sein Vorderrad steckenblieb. Damit überließ er Bogers kampflos die Führung. Der Niederländer ließ sich nicht zweimal bitten, ging in Führung und baute seine Position sukzessive aus. Im Verlaufe des Rennens kontrollierte er das Rennen von der Spitze aus, zog konstant und fehlerfrei seine Linien und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 9,6 Sekunden.

Die Dramatik des ersten Laufs passierte dahinter im Feld: Febvre ging nach seinem Fehler in der Anfangsphase danach noch zweimal zu Boden und musste immer wieder den entstandenen Rückstand wettmachen. Auch Jeremy Seewer stürzte und fiel von Rang 3 auf P5 zurück, doch er konnte am Ende trotzdem noch Tim Gajser überholen, indem er den Eingang der Rhythmuspassage als Dreifachkombination nahm und am Ende der Passage so viel Geschwindigkeit mitnehmen konnte, dass er an Gajser vorbeiziehen konnte. Auch Febvre kassierte Gajser noch kurz vor Ultimo, weshalb der Slowene nur auf Rang 6 ins Ziel kam. Da aber sein Verfolger in der WM, Jeremy Seewer, das Rennen nur auf P4 beendete, sieht es vor dem zweiten Lauf in Hinblick auf die Mission Titelgewinn weiterhin gut aus.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der den Schweden-Grand-Prix vor einer Woche aufgeben musste, nachdem er nach einem Crash von mehreren Fahrern überrollt worden war, duellierte sich rundenlang mit seinem Teamkollegen Glenn Coldenhoff. Am Ende kam der Franzose nicht am Niederländer vorbei, doch das Yamaha-Duo blieb fehlerfrei. Coldenhoff und Renaux kamen auf den Rängen 2 und 3 ins Ziel.

Henry Jacobi (Honda) startete auf P11 ins Rennen, wurde aber zunächst von Alberto Forato (GASGAS) und am Ende von Calvin Vlaanderen überholt. Der Thüringer beendete den ersten Lauf schließlich auf Rang 12. Tom Koch (KTM) lag am Ende des Rennens im Bereich der Punkteränge, wurde aber in der letzten Runde noch von Mattia Guadagnini (GASGAS) abgefangen und beendete das Rennen nur auf Rang 21.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Hyvinkää (Finnland):

1. Brian Bogers (NL), Husqvarna

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Brent van Doninck (B), Yamaha

8. Alberto Forato (I), GASGAS

9. Jorge Prado (E), GASGAS

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Henry Jacobi (D), Honda

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

14. Mitchell Evans (AUS), Honda

15. Ben Watson (GB), Kawasaki

16. Ruben Fernandez (E), Honda

17. Harri Kullas (EST), Yamaha

18. Alvin Östlund (S), Yamaha

19. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

20. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

21. Tom Koch (D), KTM

22. Tanel Leok (EST), Husqvarna

23. Karel Kutsar (EST), KTM

24. Hardi Roosiorg (EST), KTM

25. Ivo Monticelli (I), Honda

26. Jere Haavisto (FIN), KTM

27. Miro Sihvonen (FIN), Honda

28. Benoit Paturel (F), Honda

...

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM