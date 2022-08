Hyvinkää: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) startete im finnischen Hyvinkää von der Pole-Position in den ersten Lauf und gewann vor seinem französischen Titelrivalen Tom Vialle (KTM). Längenfelder kam auf P9 ins Ziel.

Polesetter Jago Geerts (Yamaha) gewann den Holeshot zum ersten MX2 Lauf im finnischen Hyvinkää, doch in der ersten Runde unterlief dem Belgier am Ende einer Rhythmussektion ein Fehler, den Tom Vialle (KTM) sofort ausnutzen konnte und die Führung übernahm. Geerts b lieb aber am Hinterrad des Franzosen und trieb ihn seinerseits in einen Fehler. Geerts ging wieder in Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 12,5 Sekunden vor Tom Vialle.

Kay de Wolf startete im Bereich der Top-6 und musste sich zunächst gegen Mikkel Haarup (Kawasaki) und seinen Teamkollegen Roan van de Moosdijk durchsetzen und beendete den ersten Lauf auf Rang 3.

Unglücklich verlief das Rennen für GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, der nach einem Fehler im Bereich einer Auffahrt von der Strecke abkam und von Rang 6 auf P9 zurückfiel. Auch Mikkel Haarup (Kawasaki) hatte Pech, als er in der letzten Runde stürzte und mit defekter Bremse und blockiertem Vorderrad ins Ziel rollte Haarup fiel von P4 auf Rang 8 zurück.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Hyvinkää (Finnland)

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Liam Everts (B), KTM

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Andrea Adamo (I), GASGAS

11. Kay Karssemakers (NL), KTM

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Tom Guyon (F), KTM

14. Stephen Rubini (F), Honda

15. Marcel Stauffer (A), KTM

16. Jacub Teresak (CZ), KTM

17. Kimi Koskinen (FIN), GASGAS

18. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki

19. Joel Rizzi (GB), Yamaha

20. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

21. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

22. Filip Olsson (S), Husqvarna

...



DNS: Bobby Bruce (GBR), GASGAS

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM