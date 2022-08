Durststrecke: Lässt Febvre Kimi Räikkönen jubeln?

Kawasaki-Star Romain Febvre nährt mit seinem souveränen Sieg im Quali-Rennen von Hyvinkää in der Klasse MXGP die Hoffnungen von Teambesitzer Kimi Räikkönen auf einen Heimsieg in Finnland.

Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung, und die ist bei Kawasaki diesmal besonders groß, dass Aushängeschild Romain Febvre ausgerechnet beim finnischen Grand Prix einen Heimsieg für die Ice-One-Truppe von Kimi Räikkönen einfahren kann. Febvre übernahm in der Qualifikation am Samstag früh die Führung und fuhr am Ende ein fehlerloses und einsames Rennen.

Der 30-jährige Franzose aus Epinal, südlich von Nancy, wartet in der laufenden Saison nach seiner langen Verletzungspause wegen des Sturzes beim Supercross in Paris im November 2021 noch auf ein Erfolgserlebnis. «Ich bin glücklich mit dem Tag, es fühlte sich schon im freien Training am Vormittag sehr gut an.»

Febvre sagte zum Verlauf des Rennens: «Ich hatte einen guten Start, war hinter Jeremy Seewer und kam früh an ihm vorbei. Ich konnte recht schnell eine gute Lücke herausfahren und bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt noch an ein paar Kleinigkeiten zu arbeiten. Ich hoffe, dass es dann gut laufen wird am Sonntag.»

Für Febvre und das neu formierte Kawasaki-Werksteam in der Struktur von Ice One wäre es der erste MXGP-Laufsieg seit dem 7. November 2021. Damals triumphierte der Franzose im packenden Titel-Dreikampf gegen Tim Gajser (Honda) und den späteren Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) im ersten Durchgang des ersten Grand Prix in Mantua.