Jeremy Seewer (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der Schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer den ersten MXGP-Lauf in Saint-Jean-d’Angély vor Tim Gajser (Honda) und Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki). Jacobi erreichte P16.

Erster MXGP-Lauf zum Grand Prix of Charente Maritime in Saint-Jean-d’Angély (Frankreich): Der Schweizer Jeremy Seewer, der gestern im Qualifikationsrennen gestürzt war, zog den Holeshot vor Romain Febvre und Weltmeister Tim Gajser (Honda). Das Trio setzte sich schon in der Anfangsphase des Rennens etwas ab. In Runde 5 überholte Gajser den französischen Lokalmatador mit einem cleveren Manöver an einer steilen Abfahrt. Gajser konnte die Lücke zu Seewer schließen und kam am Ende noch einmal in Schlagdistanz zum Führenden, doch zum Überholen reichte es am Ende nicht. Seewer gewann den ersten Lauf vor Gajser und Febvre.

Seewer nahm die weiten Sprünge in jeder Runde als Triple und konnte so die Spitze verteidigen. «Es war nicht leicht, Gajsers Attacken abzuwehren», erklärte Seewer nach dem Rennen. «Er konnte hinter mir meine Linien studieren und hat mich am Ende ordentlich unter Druck gesetzt, aber es hat für mich zum Laufsieg gereicht. Das ist das Wichtigste.»

Der belgische Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek stürzte am Ende der Startgeraden schwer, blieb benommen am Boden liegen und musste von der Medical Crew von der Strecke abtransportiert werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Der Kampf um WM-Rang 3 zwischen Jorge Prado (GASGAS) und Glenn Coldenhoff (Yamaha) ging in Frankreich in die nächste Runde. Prado, der in den letzten Wochen seit dem Lommel-Grand-Prix mit gesundheitlichen Problemen haderte, zeigte sich heute besser in Form und fuhr von P7 auf Rang 4 nach vorne. Coldenhoff wurde Sechster hinter seinem Yamaha-Teamkollegen Renaux, der im ersten Lauf einmal stürzte.

Henry Jacobi (Honda) erwischte diesmal keinen guten Start und beendete das Rennen auf P16. Tom Koch (KTM) holte auf P19 zwei WM-Punkte.

Ergebnis MXGP, Lauf 1, Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Mitchell Evans (AUS), Honda

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Alberto Forato (I), GASGAS

10. Brent van Doninck (B), Yamaha

11. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

12. Ruben Fernandez (E), Honda

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Ben Watson (GB), Kawasaki

18. Ivo Monticelli (I), Honda

19. Tom Koch (D), KTM

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha

21. David Herbreteau (F), GASGAS

22. (DNF) Harri Kullas (EST), Yamaha

23. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

...

DNS: Alvin Östlund (S), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM