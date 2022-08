MXGP-Finale für Tom Koch: Von Erkältung eingebremst

Tom Koch aus dem deutschen Team KTM Kosak reiste mit einem Infekt zum Motocross-GP ins westfranzösische Saint-Jean-d’Angely und hatte damit schlechte Karten. Trotzdem fuhr er in der höchsten Klasse MXGP in die Punkte.

Durch einen Infekt hatte der Thüringer Tom Koch schon Sorgen, bevor er ans Rennen fahren denken konnte. Trotzdem wollte er starten und das Beste aus der Situation machen, da der Frankreich-GP sein letzter in dieser Saison war.

«Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start, allerdings wurde ich in der ersten S-Kurve etwas nach außen gedrängt. Das hat mich einige Plätze nach hinten geworfen», beschrieb der von Startplatz 19 kommende Koch den Beginn. «Vom Fahren her war ich sehr zufrieden, aber ich hatte dann leider einen kleinen Defekt an meinem Dämpfer. Das war eben so, auf der technischen Seite steckt man nicht drin.»

Das Dämpferproblem konnte in der Pause zwischen den Rennen behoben werden und seine KTM war wieder bereit. Auch der zweite Start gelang gut, jedoch musste Koch seiner Krankheit Tribut zollen und etwas Geschwindigkeit rausnehmen.



Der Wormstedter erklärte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Durch meine mitgeschleppte Erkältung konnte ich das Tempo nicht ganz mitgehen. Ich habe den Anschluss an den 14. und 15. Platz verloren, bin aber mit Rang 16 zufrieden.»

Mit den Plätzen 19 und 16 erreichte er im Frankreich-GP Gesamtrang 18. Durch die Erkältung und den kaputten Dämpfer konnte Koch die eigenen Erwartungen nicht ganz erfüllen. «Am Ende war es leider nicht das, was ich mir erhofft hatte», räumte er ein. «Auch, weil das mein letzter GP in diesem Jahr war.»

Tom Koch nahm in der Saison 2022 an insgesamt elf Grands Prix teil und erreichte 87 Punkte. Auch wenn Ivo Monticelli (Honda) in zwei Wochen beim letzten Event in der Türkei antritt, ist Kochs 21. Platz in der Weltmeisterschaft sicher. Im Vorjahr nahm der Deutsche an 13 Veranstaltungen teil, erreichte 78 Punkte und wurde 23.

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-3

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-5

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 6-8

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-7

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 11-6

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 7-11

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-9

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 14-12

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 13-14

14. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-13

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 10-22

16. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-17

17. Henry Jacobi (D), Honda, 16-18

18. Tom Koch (D), KTM, 19-16

19. Harri Kullas (EST), Yamaha, 22-15

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 18-21

21. David Herbreteau (F), GASGAS, 21-19

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-20

23. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23-DNS



MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 721, Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 615, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 557, (-164)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-168)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 540, (-181)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 406, (-315)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 380, (-341)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 379, (-342)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 350, (-371)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 296, (-425)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-456)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 260, (-461)

13. Alberto Forato (I), GASGAS, 250, (-471)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 249, (-472)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 216, (-505)

16. Romain Febvre (F), Kawasaki, 212, (-509)

17. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-524)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 190, (-531)

ferner:

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)