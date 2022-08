Tim Gajser (HRC) ist Sieger in Saint Jean d’Angely

Tim Gajser gewann den Grand Prix of Charente Maritime in Saint Jean d’Angely

Erst in der letzten Runde des zweiten MXGP-Laufs beim Grand Prix of Charente Maritime in Saint Jean d’Angely fiel die Entscheidung als HRC-Werksfahrer Tim Gajser zeigte, warum er der Weltmeister des Jahres 2022 ist.

Zweiter MXGP-Lauf, Grand Prix of Charente Maritime in Saint Jean d’Angely (Frankreich): Die gute Nachricht zuerst: #Jeremy van Horebeek, der nach seinem schweren Sturz im ersten Lauf regungslos auf der Strecke liegengeblieben war und von den Rettungskräften abtransportiert werden musste, hat sich außer heftigen Prellungen keine schweren Verletzungen zugezogen, wie die Untersuchung im Medical Center ergab.

Der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado gewann den Holeshot und führte von der ersten bis zur vorletzten Runde, doch in der letzten Runde überschlugen sich die Ereignisse. Tim Gajser, der auf dem dritten Platz festzuhängen schien, schob sich in einer Rechtskehre innen an Jeremy Seewer (Yamaha) vorbei und erreichte damit Platz 2. Vor der nächsten Abfahrt legte sich der frisch gebackene Weltmeister den führenden Spanier zurecht, wählte die Außenlinie, sprang weit ins Tal hinunter, bremste später als Prado und übernahm die Führung. Gajser gewann mit diesen beiden Überholmanövern in der letzten Runde den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 0,95 Sekunden vor Prado und Seewer und wurde somit Gesamtsieger des Grand Prix of Charente Maritime.

Jorge Prado, der seit dem Lommel-Grand-Prix mit gesundheitlichen Problemen haderte, zeigte in diesem Lauf wieder einen seiner Blitzstarts. Jeremy Seewer nahm nach dem Start den weiten Bergaufsprung direkt in der ersten Runde als Dreifachkombination und zog damit an Maxime Renaux (Yamaha) vorbei auf Rang 3. Vor der nächsten Auffahrt nahm der Schweizer seinen Kurvenspeed mit in die nächste Auffahrt und überholte Romain Febvre (Kawasaki) auf Rang 2. Danach folgte ein rundenlanges Duell um die Führungsposition zwischen Prado und Seewer. Seewer wechselte die Linien, probierte es außen, innen, bergab und bergauf, doch er fand bis zur letzten Runde keinen Weg am Spanier vorbei.

«Ich bin froh, dass ich wieder halbwegs fit bin», erklärte Prado, der einen bittersüßen Tag hatte. «Ich habe das ganze Rennen über geführt und erst in der letzten Runde bin ich von Gajser überholt worden. Das ist ärgerlich, aber ich freue mich, dass ich es hier endlich wieder aufs Podium geschafft habe», resümierte der Spanier, der in der Tabelle damit wieder an Glenn Coldenhoff vorbei auf P3 vorgerückt ist. «Vor dem letzten Rennen werde ich jetzt gut trainieren, so dass ich die Saison auf dem Podium beenden kann.» Sein Vorsprung gegenüber Glenn Coldenhoff (Yamaha) auf Rang 4 beträgt vor dem letzten Grand-Prix nur 4 Punkte. Hier ist also weiterhin alles offen.

Endgültig entschieden ist der Kampf um WM-Rang 2. Mit einem Vorsprung von 58 Punkten ist Jeremy Seewer auf Gesamtrang 2 vor dem letzten Rennen uneinholbar. Seewer ist der verdiente Vizeweltmeister des Jahres 2022! Gratulation zu diesem Erfolg!

Henry Jacobi (Honda) zeigte im zweiten Lauf wieder einen seiner Blitzstarts. Der deutsche JM-Honda-Pilot startete im Bereich der Top-6 und fiel in der ersten Rennhälfte zunächst auf P10 und später auf Rang 11 zurück, bis ein Sturz seine Hoffnungen auf ein weiteres gutes Resultat pulverisierte. Jacobi betrieb nach diesem Crash auf P18 nur noch Schadensbegrenzung und beendete den Tag auf Gesamtrang 17. In der WM-Tabelle rangiert der Thüringer weiterhin auf P15, doch diese Platzierung wird er beim letzten Rennen in der Türkei kaum halten können, denn Romain Febvre (Kawasaki) ist inzwischen bis auf 4 Punkte an Jacobi herangekommen. Tom Koch (KTM) beendete den zweiten Lauf auf Rang 16 und holte damit weitere 5 WM-Punkte.

Ergebnis MXGP Saint Jean d’Angely (Frankreich):

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-3

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-2

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-5

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 6-8

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-7

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 11-6

9. Mitchell Evans (AUS), Honda, 7-11

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 9-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 12-9

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 14-12

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 13-14

14. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 15-13

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 10-22

16. Ben Watson (GB), Kawasaki, 17-17

17. Henry Jacobi (D), Honda, 16-18

18. Tom Koch (D), KTM, 19-16

19. Harri Kullas (EST), Yamaha, 22-15

20. Ivo Monticelli (I), Honda, 18-21

21. David Herbreteau (F), GASGAS, 21-19

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-20

23. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23-DNS

...

DNS: Alvin Östlund (S), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS:Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 721, Weltmeister 2022

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 615, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 557, (-164)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-168)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 540, (-181)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 406, (-315)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 380, (-341)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 379, (-342)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 350, (-371)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 296, (-425)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 265, (-456)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 260, (-461)

13. Alberto Forato (I), GASGAS, 250, (-471)

14. Brent van Doninck (B), Yamaha, 249, (-472)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 216, (-505)

16. Romain Febvre (F), Kawasaki, 212, (-509)

17. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-524)

18. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 190, (-531)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)