Tim Gajser (Honda): Großer WM-Empfang in Marburg

Der fünffache Motocross-Weltmeister Tim Gajser wurde am Freitagabend in seiner Heimat von tausenden Fans gebührend gefeiert.

Einige Tage nach dem vorletzten Grand Prix in Frankreich wurde Weltmeister Tim Gajser bei seiner Rückkehr in die Heimat in Marburg frenetisch für seinen fünften Motocross-WM-Titel gefeiert. Der Slowene aus dem Team HRC Honda hatte sich die Krone in der MXGP-Klasse bereits beim Event in Finnland gesichert.

Der 25-jährige hatte in der slowenische Metropole Marburg seinen großen Auftritt zum Lied von «Stand up» von der britischen Kult-Band «Right Said Fred». Ähnlich wie bereits bei anderen Feierlichkeiten kam Gajser auch diesmal mit seiner Honda durch die begeisterte Menge auf die Bühne. Mechaniker Aaron Bugli schob diesmal aber sein Trainingsbike hinter dem Champion auf die Bühne. Später erklang dort auch noch der Queen-Song „We are the Champions.“

Organisator dieser offiziellen Feier war die slowenische Föderation AMZS. «Ich kann es definitiv nicht sagen, welcher Titel jetzt der schönste war», strahlte Gajser auf der Bühne. «Das Gefühl ist jedes Mal unglaublich. Daher habe ich festgestellt und für mich beschlossen, dass ich euch gerne noch weitere Male hier auf dieser Bühne sehen würde. Jetzt geht es dann noch mal zum Finale in die Türkei.»

Zur Erinnerung: Gajser hat am vergangenen Wochenende beim französischen Grand Prix in Saint-Jean-d'Angély ein echtes Husarenstück geliefert und mit zwei Manövern in der letzten Runde von Durchgang 2 noch den Sprung auf Rang 1 geschafft und somit auch den Grand Prix-Sieg einfahren können.