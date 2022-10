Mitch Evans: Der Neustart mit Kawasaki ist gelungen

Der Australier Mitch Evans hat an der Seite von Romain Febvre seine ersten Trainingstage mit dem Motocross-Werksteam von Kawasaki hinter sich gebracht und zeigt sich sehr zufrieden.

Mitch Evans hat die ersten Trainingstage mit der 450er-Werks-Kawasaki hinter sich. Der 23-jährige Australier aus Cairns in Queensland hat nach dem Ende bei Honda den Deal mit Kawasaki als Teamkollege von Romain Febvre (30) unterzeichnet und folgt somit dem Briten Ben Watson.

Schauplatz des ersten Trainingstags von Evans mit der Werks-Kawasaki war das Gelände der sogenannten «Undercover-Arena», einer eher harten Erdpiste unweit des Wohnsitzes von Stefan Everts. «Es war ein sehr guter Tag. Es ging zunächst darum, mich auf dem Bike wohlzufühlen. Ich wollte am Ende des Tages gar nicht aufhören, es hat wirklich Spaß gemacht», berichtete Evans. «Wir haben uns auf das Set-up konzentriert, zum Beispiel im Bereich des Dämpfers. Wir wollen auch den Motor noch so feintunen, wie ich es gerne habe. Wir konzentrieren uns voll auf 2023. Es geht jetzt darum, so viele Stunden wie möglich auf dem Motorrad zu verbringen.»

Evans hatte in seinen drei Jahren bei HRC an der Seite von Tim Gajser mit schweren Verletzungen zu kämpfen und musste sogar die gesamte Saison 2021 auslassen. Das Jahr 2022 beendete er auf Rang 10. Der Auftritt beim MXoN in Red Bud war im September an der Seite der Lawrence-Brüder sein letzter Einsatz auf dem roten Bike.