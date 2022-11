Valentin Guillod wechselt 2023 zu Honda in die MXGP

Mit seinem wechsel in das französische Team Honda Motoblouz SR steigt der Schweizer Valentin Guillod 2023 wieder komplett in die Motocross-WM ein. Sein Teamkollege wird Stephen Rubini.

Valentin Guillod zeigte in diesem Jahr sowohl bei seinen Auftritten in der Motocross-WM als auch bei einigen Läufen der ADAC MX Masters auf der Hostettler Yamaha überzeugende Leistungen. Beim MXGP Saisonfinale in der Türkei rangierte der Schweizer bis zur letzten Runde des ersten Laufs auf Podiumskurs, warf aber diese Platzierung kurz vor Schluss durch einen Sturz weg und wurde Sechster.

Bei seinen Wildcardeinsätzen in der WM äußerte Guillod mehrfach die Absicht, wieder komplett in die MXGP einzusteigen. Für nächstes Jahr ist das Vorhaben gelungen, denn er hat einen Vertrag im französischen Team Honda Motoblouz SR unterschrieben. Es ist ein Team, das Guillod gut kennt, denn er startete schon 2019 für die Franzosen, bevor er zu Yamaha wechselte.

Honda Motoblouz SR startet mit Guillod und Stephen Rubini in der MXGP, sowie mit Emil Weckman in der MX2-WM. Alle drei Fahrer werden mit Yves Demaria als Trainer arbeiten. Demaria betreute Guillod auch schon in diesem Jahr.

Das Team plant die komplette Teilnahme an allen WM-Läufen. 2023 wird die Motocross-WM in Argentinien, Indonesien, Vietnam und der Türkei Station machen. Guillod soll außerdem die French elite championships bestreiten.