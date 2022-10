Volle Stärke: Honda-Neuzugänge für die Saison 2023

Nach dem Wechsel der Standing Construct-Truppe von Husqvarna zu Honda zeichnet sich jetzt auch die Zukunft des JM Honda Teams von Jacky Martens in der Motocross-WM ab.

Die Motocross-WM-Saison 2023 beginnt voraussichtlich am 12. März mit dem argentinischen Grand Prix in Villa la Angostura in Patagonien. Deutlich früher müssen noch einige offene Fragen im Fahrerlager geklärt werden.

Fix ist der Wechsel des Standing Construct-Teams – mit dem Letten Pauls Jonass (25) und dem Niederländer Brian Bogers (26), übrigens der Schwiegersohn der niederländischen Ikone John van den Berk – in das Lager von Honda Europa. Beide zeigten 2022 starke Leistungen, Bogers gewann in Lommel sogar seinen ersten MXGP-Grand Prix.

Das JM Honda Team von Jacky Martens wird im Gegensatz zu Livia Lancelots 114 Team ebenfalls im MXGP-Paddock bleiben. Neu an Bord ist im Ex-Team von Henry Jacobi für 2023 der Belgier Brent van Doninck (26), der zuletzt auf der Riley Racing-Yamaha unterwegs war.

In der MX2-Klasse wird JM dem Vernehmen nach mit dem 18-jährigen Südafrikaner Camden Mc Lellan antreten. Aber auch der Australier Jed Beaton (24) könnte noch bei der Honda-Truppe anheuern. Beaton hat 2022 seine MXGP-Debütsaison bei F&H-Kawasaki verbracht und dort trotz Verletzungspech einige gute Resultate holen können.

Übrigens: Auch der britische Open-Meister Tommy Searle hat die Farben gewechselt – er bleibt jedoch nicht bei Rot. Der Routinier holte für das Honda-Team von Ikone David Thorpe den britischen Meistertitel in der Open Klasse. Für 2023 wechselt Searle (32) zu Revo Kawasaki. Dort könnte er sogar bei einzelnen Rennen in den USA antreten. Auch der Start beim britischen Grand Prix in Matterely im Herbst 2023 ist ein Thema.