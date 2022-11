Tim Gajser (Honda): Abschluss-Fete im Weingut

MXGP-Motocross-Weltmeister Tim Gajser lud am Wochenende Freunde und Fans zu einer ausgelassenen Jahres-Abschlussfeier nach Slowenien und sorgte dabei höchstpersönlich für ausgelassene Stimmung.

Tim Gajser hält sich gerne in Gesellschaft guter Freunde und Wegbegleiter auf. Genau diese lud der fünffache Motocross-Weltmeister aus dem HRC-Honda-Team am vergangenen Wochenende zu einer rauschenden PS-Party nach Slowenien. Die Saisonabschluss-Fete ging im Saal eines Weingutes in Radgonske Gorice unweit der Grenze zu Österreich über die Bühne.

Tim Gajser (26) hatte dabei den Großteil seiner Crew vor Ort. Neben der Familie, Freunden und den TIGA342-Fanclub-Mitarbeitern waren auch externe Mitarbeiter wie sein persönlicher Fitness-Coach Bostjan Renko und seine italienischer HRC-Physio Filippo Camaschella waren eigens nach Slowenien gekommen.

Übrigens: Auch der dänische MX2-Kawasaki-Fahrer Mikkel Haarup, der zuletzt auch auf Gajsers privater Rennpiste trainiert hat, und dessen kroatische Freundin waren mit von der Partie. Der Spaß kam zu den Klängen eines Live-DJs bei den Gästen nicht zu kurz. Vor einer Fotowand wurde zum Beispiel mit lustigen Brillen und anderen Utensilien posiert, später gab es ein Feuerwerk.

Einer der Höhepunkte war neben Tanz- und Karaoke-Gesangseinlagen des Champions und seiner Freunde auch eine Kahlrasur. Diese gebührte auf Grund einer Wette Gajsers italienischem Mechaniker Aaron Bugli und wurde vom HRC-Star unter tosendem Applaus höchstpersönlich durchgeführt. Für Bugli war es 2022 überhaupt der erste WM-Titel an der Seite des Slowenen.