Jorge Prado (GASGAS): Dieses Jahr will er den Titel

In seinem 4. MXGP-Jahr will Jorge Prado in diesem Jahr um den WM-Titel kämpfen. Er setzt sich zum Ziel, bei jedem Grand-Prix auf dem Podium zu stehen und um Siege zu kämpfen. Auch Simon Längenfelder fühlt sich gut.

GASGAS wird in dieser Saison mit 3 Werksfahrern antreten. Das Spanier Jorge Prado und der Italiener Mattia Guadagnini werden in der MXGP-Klasse an den Start gehen. Der WM-Dritte Simon Längenfelder aus Deutschland startet in der MX2-Klasse.

Jorge Prado hat sich für dieses Jahr zum Ziel gesetzt, bei jedem WM-Lauf auf dem Podium zu stehen. «Die Vorbereitungen liefen gut und wir haben einige Verbesserungen vorgenommen. «Wenn möglich, will ich natürlich gewinnen», meint der 22-Jährige. Aber mein Hauptziel ist der Titelgewinn. Ich denke, dass ich in meinem 4. MXGP-Jahr dazu in der Lage bin.»

Das Werksteam wird am kommenden Wochenende in Italien zum ersten Vorsaisonrennen in Ponte a Egola (Italien) am Start stehen. MX2-Werksfahrer Simon Längenfelder zeigt sich optimistisch: «Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nun schon in das zweite Jahr im GASGAS De Carli Werksteam antreten kann. Wir haben uns letztes Jahr verbessern können. Zwischendurch ging es auch ein wenig auf und ab aber am Ende haben wir Rang 3 in der MX2-WM erreicht. Ich kann den Saisonauftakt kaum erwarten.»

Mattia Guadagnini hat letztes Jahr während der Saison den Klassenwechsel von der MX2 in die MXGP vollzogen. «Dieses Jahr habe ich mehr Stunden auf dem großen Bike verbracht und fühle mich dementsprechend besser vorbereitet. Ich bin bereit für meine erste komplette MXGP-Saison.»