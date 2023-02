Jeffrey Herlings (KTM): «Noch mindestens drei Jahre»

Die ganze Motocross-WM MXGP 2022 hat Jeffrey Herlings wegen er Verletzung verpasst. Das sagt der Red Bull KTM-Star vor seinem Comeback, das mit Tony Cairoli als Teammanager eine neue Komponente hat.

Seit jenem schicksalhaften Tag in Mantua Anfang November 2021 ist der fünffache MX-Weltmeister Jeffrey Herlings keinen Grand Prix mehr gefahren. In wenigen Wochen wird der 28-Jährige zum ersten Mal seit seinem fünften Titelgewinn und seinem zweiten in der MXGP in die Motocross-WM zurückzukehren.

Der Niederländer, der kürzlich für zwei weitere Jahre bei Red Bull KTM unterschrieb, verpasste die gesamte Saison 2022 aufgrund eines gebrochenen linken Fersenbeins, das er sich bei einem Sturz nur drei Wochen vor dem Saisonauftakt in Großbritannien zugezogen hatte. Herlings hätte im Laufe der Saison 2023 einsteigen können, aber Komplikationen mit seinem rechten Fuß veranlassten ihn dazu, sich weiteren Operationen zu unterziehen und seine ganze Aufmerksamkeit auf 2023 zu richten.

«Der rechte Fuß war schlimm, die Knochen waren zertrümmert», sagte er in einem Interview, das kürzlich auf dem offiziellen KTM-Blog www.blog.ktm.com veröffentlicht wurde. «Sie wuchsen zwar wieder zusammen, aber es gab einen Knorpelschaden und viele Knochenwucherungen. Also haben wir letztes Jahr eine Säuberungsoperation durchgeführt, bei der alle Metallteile und Transplantate entfernt wurden. Das Fußgelenk ist ziemlich kompliziert. Sie haben versucht, mir mehr Bewegung zu ermöglichen, und am Ende hatte ich mehr Freiheit und weniger Schmerzen. Die linke Ferse war nur gebrochen, aber sie war falsch platziert. Deshalb benötigte ich eine lange Genesungszeit. Ich hatte drei Operationen, zwei davon waren korrekt, die Position musste korrigiert werden.»

Herlings gibt zu, dass er sich immer noch nicht zu 100 Prozent von den Verletzungen erholt hat, aber er hat keine Schmerzen oder sonstige Einschränkungen beim Fahren.

Die Zwangspause im Jahr 2022 war für den KTM-Piloten anfangs schwer zu akzeptieren, denn er ist nur noch zwei Siege davon entfernt, den Rekord an Grand-Prix-Siegen einzustellen. Herlings gab zu, dass die verlängerte Unterbrechung auch Vorteile hatte. «Es hat mir etwas Ruhe gegeben, weil ich mich nicht mit dem Training, der körperlichen Verfassung, der Ernährung, dem Reiten und den Medien befassen musste», sagte er. «Aber ich fühle mich jetzt frisch und bereit, noch mindestens drei Jahre weiterzumachen. Die Leute vergessen, dass ich erst vor ein paar Monaten 28 Jahre alt geworden bin. Ich bin seit 2010 in diesem Geschäft und gewinne Rennen, also seit 14 Jahren. Obwohl ich erst 28 Jahre alt bin, bin ich also schon ein alter Hase. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir!»

2023 wird Herlings' siebtes Jahr in der MXGP und mit der KTM 450 SX-F sein. Er wird drei neue Teamkollegen in der MX2-Division haben: Andrea Adamo, Sacha Coenen und Liam Everts, alle frisch in den Farben von Red Bull KTM und alle unter 20 Jahre alt.

Eine weitere Neuerung ist die Anwesenheit des ehemaligen Teamkollegen und Meisterschaftsrivalen Tony Cairoli als Teammanager, was eine andere Dynamik zwischen den beiden bedeutet, die sich von 2016 bis 2021 regelmäßig bekämpften. «Es ist seltsam, weil wir uns viele Jahre lang bekämpft haben und er jetzt die Rolle des Teammanagers innehat. Ich bin gespannt, wie es während der Saison sein wird, aber ich denke, es wird eine ganz andere Sache sein, als wenn er Rennen fährt», grübelte Herlings. «Als Rennfahrer muss man konkurrenzfähig sein und an die Rivalität denken, als Teammanager muss man offen und bereit für etwas ganz anderes sein. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich in seiner neuen Rolle schlagen wird.»

Die Fans warten nun darauf, ob Jeffrey Herlings den Speed und die Konkurrenzfähigkeit wiederfinden kann. «Es wird seltsam sein, solange aus der MXGP rauszusein», sinnierte Herlings über seine Chancen. «Ich kann mir vorstellen, dass ich mich in der Saison steigern kann. Man darf nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr sechzig Rennen statt vierzig Motos haben und die Samstags-Heats jetzt für die Punkte zählen. Wir werden Zeit haben, um in die Meisterschaft einzusteigen.»

Das erste von neunzehn MXGP-Meetings im Jahr 2023 beginnt am 11. und 12. März in Neuquen mit dem Grand Prix von Argentinien.