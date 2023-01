Thomas Kjer Olsen: «Endlich wieder Motorrad-Training»

Fast 9 Monate nach seinem verheerenden Sturz im Qualifikationsrennen von Kegums (Lettland) konnte Thomas Kjer Olsen in Spanien erstmals wieder ein Motocross-Bike bewegen. Er trainierte Anfang der Woche in Redsand.

Nach seinem schweren Sturz am 23. April 2022 während des Qualifikationsrennens in Kegums kämpfte Thomas Kjer Olsen tagelang um sein Leben. Ende letzten Jahres konnte der sympathische Däne dann mit der Rehabilitation und dem Aufbautraining beginnen. Knapp 9 Monate sind seit dem verheerenden Sturz in Kegums vergangen, der sich ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag ereignete. Vor wenigen Tagen stieg Olsen nun zum ersten Mal nach seinem Unfall wieder auf ein Motocross-Bike und trainierte.

Auf der Strecke in Redsand in Spanien stellte ihm das Team Nestaan Husqvarna ein Trainingsmotorrad zur Verfügung. Mit Nestaan Husqvarna war Olsen in der MX2-Klasse erfolgreich. Ob und wann Olsen wieder in den Wettkampf zurückkehrt, ist derzeit aber noch ungewiss.

«Ich bin froh, Rasmus Jorgensen an meiner Seite zu haben, der mit mir durch dick und dünn geht», erklärte Olsen. «Ich bin dankbar, dass ich hier im Redsand MX Park ein Motorrad zur Verfügung habe. Ohne die Unterstützung des Teams würde ich immer noch zu Hause sitzen. Was die Zukunft bringt, bin ich mir noch nicht sicher, wie es weitergehen wird. Im Augenblick freue ich mich, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe und wieder auf dem Motorrad sitzen kann.»