Jorge Prados größter Wunsch: Ein Jahr ohne Pech

Die Verletzung von Honda-Star und MXGP-Weltmeister Tim Gajser macht den ersten Titelgewinn von Jorge Prado wahrscheinlicher. Der GASGAS-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Anders als Tim Gajser hatte Jorge Prado Glück bei seiner Vorbereitung auf die Motocross-WM MXGP 2023. Während sich der Honda-Pilot aus Slowenien den Oberschenkel brach und für den WM-Titel praktisch aus dem Rennen ist, kam der Spanier, der seit seinem Wechsel in die MXGP im Jahr 2020 einige Verletzungsprobleme hatte, darunter ebenfalls einen Oberschenkelbruch, bei seinem Crash in Lierop glimpflich davon.

«Ich hatte großes Glück, dass ich nicht verletzt wurde», sagte Prado. «In den letzten Jahren lief es ausgezeichnet, aber dann gab es plötzlich eine Verletzung und ich musste zurückstecken und bei null anfangen. Ich wünsche mir eine gesunde Saison. Ich möchte ein Jahr ohne Pech! Ich will nicht unbedingt Glück, aber ich will kein Pech!»

Prado gab sein Grand-Prix-Debüt im Jahr 2016. Er wurde Doppelweltmeister, einer der besten 250er-Fahrer in der Geschichte des MX-Sports, der erfolgreichste spanische Motocrosser aller Zeiten, Werksfahrer in sechs Saisons, Grand-Prix-Sieger in beiden Kategorien – und er ist immer noch erst 22 Jahre alt!

Vielleicht ist 2023 das MXGP-Jahr von Jorge Prado. Obwohl es immer wieder Wechselgerüchte gab, blieb Prado der Pierer-Group treu und ist seit letzten Jahr Aushängeschild des GASGAS-Werksteams. Jorge äußerte sich nicht offen kritisch über die MC 450F für das Jahr 2023, lobte sein Motorrad aber auch nicht in der vergangenen Saison, in der er zehnmal auf dem Podium stand und nur einen Grand Prix gewann.

2023 bedeutet einen neuen Anlauf, und die #61 hat bereits ihre eigenen Schritte unternommen, um es besser zu machen.

«Ich glaube, ich habe alles getan, um in meiner besten Form zu sein. Natürlich sind wir noch im Aufbau, aber wir sind auf einem guten Weg. Dieser Winter habe ich mehr Zeit in Belgien verbracht und bin etwas mehr auf Sand gefahren. Außerdem habe ich einige Zeit in Spanien verbracht, was ich schon seit einigen Jahren nicht mehr getan habe. Ich wollte verschiedene Strecken fahren, um das Motorrad unter so vielen verschiedenen Bedingungen wie möglich zu testen; Dreck, Bodenwellen, was auch immer. Wir nahmen einige andere Änderungen vor, die mir halfen. Seit den letzten Tests habe ich kaum noch etwas verändert. Ich denke, dass die Basisabstimmung ziemlich gut ist.»

Prado wird von Joel Smets trainiert und testete auf verschiedenen Strecken in ganz Europa. Es war sein Wunsch nach einer Abwechslung von der Basis in Rom und der Nutzung von Malagrotta als Trainings- und Teststrecke.

«Er hat ein volles Programm und es ist nichts Verrücktes. Letzten Endes ist es einfach nur harte Arbeit. Es ist eine gute Kombination. Er versteht mich, und wir reden viel miteinander. Er weiß, was ich fühle, und er liebt den Sport so sehr, dass die Kommunikation sehr viel einfacher ist. In Bezug auf das Motorrad hilft er mir sehr, und ich bin sehr zufrieden damit. Er versucht, einen guten Kompromiss zu finden zwischen einer sehr positiven Einstellung zu den Dingen und der Fähigkeit, uns in den Hintern zu treten! Ich hatte das Gefühl, dass ich an anderen Orten fahren und zu meinen Wurzeln zurückkehren muss. Ich bin ein wirklich guter Sandfahrer, und das war etwas, das mir gefehlt hat. Ich habe mein Niveau im Sand wieder gesteigert, und das hat mir auch geholfen, mein Selbstvertrauen für Hartbelag zu stärken. Dass ich nicht immerzu in Malagrotta gefahren bin, hat auch bei der Motorradabstimmung geholfen, denn wenn man eine Strecke so oft benutzt, kennt man sie zu gut.»