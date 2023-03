Romain Febvre (Kawasaki): Lauf 2 kostete das Podium

Kawasaki-MXGP-Motocross-Hoffnung Romain Febvre hatte auch diesmal beim Grand Prix in Argentinien keinen einfachen Rennsonntag, das Podium blieb dem Ex-Weltmeister in Südamerika einmal mehr versagt.

Romain Febvre konnte durchaus zufrieden die Heimreise vom Motocross-WM-Auftakt in Argentinien antreten. Die Plätze 2 und 5 bedeuteten in der Tageswertung für den 31-jährigen Franzosen zwar Rang 4; durch die neu eingeführte Punktvergabe für das Quali-Rennen am Samstag (5.) belegt der Kawasaki-Werksfahrer aktuell aber Platz 3 in der Gesamtwertung.

Dennoch: Neuquen bleibt für Febvre eine Art weißer Fleck auf der Landkarte, denn er schaffte es in Argentinien erneut nicht aufs Tagespodium. «Natürlich ist es ein wenig frustrierend, wenn man das Podium am Ende um zwei Punkte verfehlt», erklärte der Mann aus Epinal. «Aber ehrlich gesagt habe ich nach drei Wochen Pause vom Motorradtraining wegen der Arm-Operation auch kein gutes Ergebnis erwartet.»

Der MXGP-Weltmeister von 2015 spielte seine Routine aus, musste aber auch in einige interessante Positionskämpfe gehen: «Mein Start im ersten Rennen war gut und ich bin ruhig geblieben, denn die Piste war wegen des Regens rutschig. Ein zweiter Platz ohne Risiko war ein sehr guter Start in die neue Saison. Der Start in das zweite Rennen war dann nicht so gut und man verliert viel Zeit bei den Überholmanövern, weil zu Beginn kein Fahrer gerne Positionen abgibt. Rang 5 ist ein solides Ergebnis. Sicher wäre mit einem besseren Start das Podium möglich gewesen. Aber ich bin glücklich, weil ich gesehen habe, dass ich den Speed habe und auch beide Rennen mit einem guten Rhythmus durchfahren kann.»

MXGP Ergebnis Neuquen:

1. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-5

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 6-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-9

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 17-3

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 10-8

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-10

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-14

11. Alberto Forato (I), KTM, 9-13

12. Brian Bogers (NL), Honda, 16-7

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-11

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 14-12

15. Ben Watson (GB), Beta, 12-15

16. Brent van Doninck (B), Honda, 8-36

17. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 19-18

19. Joaquin Poli (ARG), Kawasaki, 18-19

20. Alessandro Lupino (I), Beta, 38-17

WM-Stand MXGP nach Runde 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 50

2. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 48, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 44, (-6)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 41, (-9)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 40, (-10)

6. Pauls Jonass (LT), Honda, 36, (-14)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 33, (-17)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-24)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 25, (-25)

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 24, (-26)