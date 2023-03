GP-Sieger Ruben Fernandez (Honda): «Das ist verrückt» 13.03.2023 - 08:17 Von Johannes Orasche

© Honda Ruben Fernandez: Erster GP-Sieg im ersten Rennen als Honda-Werksfahrer

In Abwesenheit von MXGP-Weltmeisters Tim Gajser holte sich beim Auftakt zur Motocross-WM 2023 in Argentinien ausgerechnet dessen Honda-Teamkollege Ruben Fernandez seinen ersten Grand Prix-Triumph in der Königsklasse.