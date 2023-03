Jeffrey Herlings/P2 Comeback: «Es läuft immer besser»

Nach seinem enttäuschenden 10.Platz im Qualifikationsrennen von Neuquen verbesserte sich Red Bull KTM Werksfahrer in jedem Rennen und schaffte es am Ende sogar auf den zweiten Podiumsrang und in der WM-Tabelle auf P4.

Dass Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings nach der langen Rennpause etwas angerostet war, konnte erwartet werden. Er selbst erklärte noch kurz vor dem Saisonauftakt, dass für ihn noch einige Renneinsätze notwendig sind, um wieder in den Fluss zu kommen.

Dass er es aber im Qualifying am Samstag nicht einmal unter die Top-10 schaffen sollte, war dann doch mehr als zu befürchten war. Am Ende kam 'The Bullet' im Qualifying zwar auf P10 ins Ziel, aber nur weil Jeremy Seewer nach seinem Horrorsturz ausgefallen war. Ansonsten wäre er am Samstag leer ausgegangen.

Aber: Wer Jeffrey voreilig abgeschrieben hatte, wurde schon am Sonntag eines Besseren belehrt. Von Rennen zu Rennen lief es sichtbar besser. Am Ende stand Herlings mit den Rängen 4 und 2 auf dem zweiten Podiumsrang! In der WM-Tabelle liegt Herlings nach WM-Runde 1 auf P4 mit nur 9 Punkten Rückstand zu WM-Leader Jorge Prado.

«Ich bin das ganze Wochenende über besser geworden. Gegen diese Jungs bin ich seit sechzehn Monaten nicht mehr angetreten. Zwar bin ich im Training hunderte und tausende Runden gefahren, aber die Intensität der WM ist durch Nichts zu ersetzen. Jede Session wurde ein bisschen einfacher für mich und damit geht dieser 2. Platz zu in Ordnung. Es geht jetzt darum, wieder in meinen normalen Rennrhythmus zu kommen.»

MXGP Ergebnis Neuquen:

1. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-1

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 4-2

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-5

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 6-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-9

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 17-3

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 10-8

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 11-10

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 7-14

WM-Stand MXGP nach Runde 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 50

2. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 48, (-2)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 44, (-6)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 41, (-9)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 40, (-10)

6. Pauls Jonass (LT), Honda, 36, (-14)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 33, (-17)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 26, (-24)

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 25, (-25)

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 24, (-26)