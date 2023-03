Riola Sardo: Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Der spanische GASGAS Werksfahrer Jorge Prado gewann in Riola Sardo den ersten Lauf der MXGP-Klasse vor Jeffrey Herlings (KTM) und Calvin Vlaanderen (Yamaha). Tom Koch und Max Spies beendeten das Rennen auf P15 und 18.

Erster MXGP-Lauf zum Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo: Jeremy Seewer (Yamaha) zog den Holeshot, doch schon in der ersten Runde übernahm Polesetter Jorge Prado (GASGAS) die Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand.

Das Rennen war gezeichnet von zahlreichen Stürzen: In der Anfangsphase ging der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zu Boden. HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez stürzte in dem Streckenteil, der ihm schon am Samstag im Qualifikationsrennen zum Verhängnis wurde. Der Spanier stürzte danach erneut und musste das Rennen mit verbogenem Lenker an der Box beenden. Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux stürzte in Runde 4 auf P5 liegend und verlor 2 Positionen. Sein schweizerischer Teamkollege Jeremy Seewer lag über Dreiviertel der Renndistanz auf P2, doch auch er stürzte nach dem Zielsprung mit hoher Geschwindigkeit und fiel auf P6 zurück.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete auf P4 ins Rennen und konnte sich im Rennen gegen seinen Landsmann Glenn Coldenhoff durchsetzen. Nach Seewers Sturz erbte 'The Bullet' Rang 2, doch er musste sich am Ende gegen den erneut stark fahrenden Vorjahressieger Calvin Vlaanderen (Yamaha) behaupten.

Prado gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor Herlings und Vlaanderen.

Die beiden deutschen Starter vom Team Kosak KTM, Tom Koch und Maximilian Spies, kamen auf den Plätzen 15 und 18 ins Ziel. Spies holte damit die ersten 3 MXGP-WM-Punkte seiner Karriere.

Ergebnis MXGP Riola Sardo, Lauf 1:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Maxime Renaux (F), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Brian Bogers (NL), Honda

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Brent van Doninck (B), Honda

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

11. Romain Febvre (F), Kawasaki

12. Pauls Jonass (LAT), Honda

13. Benoit Paturel (F), Yamaha

14. Ben Watson (GB), Beta

15. Tom Koch (D), KTM

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Valentin Guillod (CH), Honda

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Alessandro Lupino (I), Beta

20. (DNF) Kevin Brumann (CH), Yamaha

21. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS

22. (DNF) Ruben Fernandez (ESP), Honda

23. (DNF) Hardi Roosiorg (EST), Honda