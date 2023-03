Riola Sardo: Jeff Herlings (KTM) feiert 100. GP-Sieg

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo. WM-Leader bleibt Jorge Prado (GASGAS). Die deutschen Starter holten WM-Punkte.

Zweiter Lauf der MXGP-Klasse in Riola Sardo: Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog den Holeshot, doch schon in der ersten Linkskehre vor der Boxengasse gingen die beiden Yamaha-Werkspiloten Glenn Coldenhoff und Jeremy Seewer am Franzosen vorbei. Coldenhoff übernahm die Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus.

Jeffrey Herlings (KTM) hatte keinen guten Start und kam nur aus dem Mittelfeld aus der ersten Runde. HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez flog in der Anfangsphase des Rennens erneut per Highsider ab und konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Der Sieger des Saisonauftakts von Argentinien kam am Ende nur auf Rang 11 ins Ziel und fiel in der WM-Tabelle von Rang 2 auf Rang 7 zurück.

Der Sieger des ersten Laufs, Jorge Prado, startete auf P4 in den zweiten Lauf, doch er würgte seinen Motor ab und fiel auf P6 zurück. «Nach diesem Zwischenfall hatte ich meinen Rhythmus verloren», erklärte der Spanier nach dem Rennen.

Calvin Vlaanderen (Yamaha) stürzte in Runde 5 beim Überholmanöver gegen Seewer und fiel auf Rang 6 zurück. Am Ende wurde Vlaanderen mit einem 3-5-Ergebnis Fünfter der Tageswertung.

In der ersten Rennhälfte rangierte Herlings auf Rang 7. In der zweiten Halbzeit zündete 'The Bullet' aber ein wahres Feuerwerk und überholte nacheinander Jorge Prado, Calvin Vlaanderen und Jeremy Seewer. In den letzten 6 Runden entbrannte ein heißer Dreikampf zwischen Febvre, Renaux und Herlings um Platz 2. Die Positionen wechselten dabei mehrmals. Drei Runden vor Schluss zog Herlings an Renaux und Febvre vorbei und erreichte P2. Mit einem 2-2-Ergebnis wurde Jeffrey Herlings Grand-Prix-Sieger. Er feierte damit auf Sardinien den 100. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere!

Laufsieger Glenn Coldenhoff wurde mit einem 5-1-Ergebnis Zweiter in der Tageswertung und Jorge Prado wurde mit einem 1-6-Ergebnis Dritter und konnte damit seine WM-Führung nicht nur verteidigen, sondern von 2 auf 7 Punkte ausbauen. Mit seinem Sieg in Riola Sardo verbesserte sich Herlings in der WM-Tabelle von P4 auf Rang 2.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies beendeten den zweiten Lauf auf den Rängen 16 und 19 und sicherten sich damit weitere WM-Punkte.

Der nächste WM-Lauf findet in zwei Wochen am Ostermontag (10.4.) in Frauenfeld (Schweiz) statt.

MXGP Riola Sardo:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-2

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-1

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-3

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 3-5

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 6-7

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 11-4

8. Brent van Doninck (B), Honda, 9-8

9. Alberto Forato (I), KTM, 8-9

10. Pauls Jonass (LAT), Honda, 12-10

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 10-12

12. Ben Watson (GB), Beta, 14-13

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-14

14. Brian Bogers (NL), Honda, 7-20

15. Tom Koch (D), KTM, 15-16

16. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 22-11

17. Alvin Östlund (S), Honda, 16-17

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 19-15

19. Valentin Guillod (CH), Honda, 17-18

20. Maximilian Spies (D), KTM, 18-19

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-21

22. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS, 21-22

23. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 23-23

WM-Stand MXGP nach Runde 2:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 100

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 93, (-7)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 78, (-22)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 78, (-22)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 75, (-25)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 65, (-35)

7. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 63, (-37)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 57, (-43)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-44)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 55, (-45)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 11 (-89)

20. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 5, (-95)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 5, (-95)