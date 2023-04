Pauls Jonass (Honda) verletzt, kein Start in Arco

Bei seinem Sturz im zweiten Lauf von Frauenfeld hat sich Pauls Jonass (Honda) schwerer verletzt als zunächst vermutet. Die Ärzte rieten ihm dringend davon ab, am kommenden Wochenende in Italien zu starten.

In Frauenfeld erlebte Standing Construct Honda Pilot Pauls Jonass ein Wochenende zum Vergessen. Den ersten Wertungslauf musste er mit verbogener Bremsscheibe an der Box beenden. Im zweiten Lauf hatte der MX2-Weltmeister von 2017 einen so heftigen Crash, dass er das Rennen aufgeben musste. Null Punkte sowie schwere Hämatome an Hüfte und Oberschenkel waren die nüchternen Bilanzen des Osterwochenendes in der Schweiz.

Im belgischen Herentals suchte Jonass sofort einen Spezialisten auf. Von ärztlicher Seite wurde ihm dringend abgeraten, am kommenden Wochenende in Pietramurata zu starten. Das Team ist der Empfehlung gefolgt und hat ihn vom Trentino-Grand-Prix zurückgezogen.

Pauls Jonass hofft, am 30. April in Agueda (Portugal) wieder an den Start gehen zu können.