Vorschau und Zeitplan MXGP of Trentino

An diesem Wochenende findet in Pietramurata der vierte Grand-Prix der WM-Saison 2023 statt. In beiden WM-Klassen bewerben sich wieder mehrere Fahrer aus Deutschland und der Schweiz um Startplätze.

In der malerischen Umgebung der Dolomiten findet am kommenden Wochenende in Pietramurata der vierte Lauf der Motocross-WM 2023 statt, der Große Preis von Trentino. Die Wetterprognosen lassen bei Temperaturen von 18 Grad Celsius und leichter Bewölkung auf ideale Bedingungen hoffen.

In der MXGP reist Tabellenführer Jorge Prado (GASGAS) mit einem Polster von 21 Punkten vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings (KTM) an. In der Premiumklasse werden sich in Pietramurata 6 deutsche Piloten um die Teilnahme an den Wertungsläufen bewerben: Neben Tom Koch und Maximilian Spies vom Team Kosak-KTM hat sich auch Henry Jacobi (Sarholz KTM) angemeldet. Außerdem wollen sich Noah Ludwig (Becker Racing KTM), Paul Haberland und Mark Scheu (Sixtyseven Racing Husqvarna) um einen Platz unter den Besten der Besten bewerben.

Auch aus der Schweiz werden neben Jeremy Seewer (Yamaha), Valentin Guillod (Honda), Kevin Brumann (Yamaha) und Loris Freiding (GASGAS) gleich 4 Starter in der MXGP antreten.

MXGP-WM-Stand nach 3 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 94, (-61)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 90, (-65)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 79, (-76)

9. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-79)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 76, (-79)

11. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-99)

12. Valentin Guillod (CH), Honda, 54, (-101)



…

20. Tom Koch (D), KTM, 11 (-144)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-144)

In der MX2-WM musste WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) in Frauenfeld nach seinem Crash im ersten Lauf einen Rückschlag hinnehmen. Trotzdem hat der Belgier noch immer einen soliden Vorsprung von 20 Punkte. Nun wird es darum gehen, dass er die Rennen wieder fokussiert und konzentriert angeht und nicht zu viele Fehler begeht, denn sein Yamaha-Teamkollege Thibault Benistant bringt nach seinem Sieg in der Schweiz eine Extra-Portion Selbstvertrauen mit nach Italien.

Selbstvertrauen dürfte auch Jan Krug ( (Sixtyseven Racing Husqvarna) zu seinem zweiten WM-Einsatz mitbringen, denn in Frauenfeld war er im zweiten Lauf mit P21 nur noch einen Platz von den Punkterängen entfernt. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte in der Schweiz ziemliches Pech und fiel vorerst in der Tabelle von P5 auf P6 zurück. Die Fans aus der Schweiz dürfen auf gute Resultate von Mike Gwerder (KTM) hoffen.

MX2-WM Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)

Im Rahmenprogramm starten in Pietramurata die Europameisterschaften EMX250 und EMX125, in denen Andrea Bonacorsi (Yamaha) und der Franzose Mathis Valin (GASGAS) das Zepter übernommen haben. In der EMX125 rangiert der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner nach dem ersten Event auf Platz 9.

So kann das Rennen in Pietramurata verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Liveübertragung MXGP-TV (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 15. April:



12:00 - Studio Show mit Paul Malin



15:00 - EMX125 Wertungslauf 1

15:40 - EMX250 Wertungslauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 16. April:

09:40 - EMX125 Wertungslauf 2

11:25 - EMX250 Wertungslauf 2

13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1

16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2